LIDER opozicije i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", Aleksandar Vučić, oglasio se na Instagramu povodom odavanja pošte pokojnom mitropolitu bačkom Irineju, poručivši da je jasno zbog čega su pojedini poslanici napustili salu tokom minuta ćutanja.

Foto: Printskrin RTS2

Vučić je uz video-snimak na kojem govori o ovom događaju objavio poruku u kojoj je naveo da oni koji izjednačavaju Alojzija Stepinca sa vladikom Nikolajem ne mogu da odaju počast čoveku koji se borio protiv Stepinčevog proglašenja za sveca.

- Jasno je zašto su neki od vas bežali da ne bi odali poštu vladiki Irineju. Oni koji izjednačavaju Stepinca sa vladikom Nikolajem ne mogu da odaju počast čoveku koji se pred vatikanskom komisijom borio protiv proglašenja Stepinca za sveca - napisao je Vučić.

U video-snimku predsednik je govorio o oddavanju počasti mitropolitu Irineju koji je preminuo juče, ističući njegov značaj i ulogu u raspravama o statusu Alojzija Stepinca u Rimokatoličkoj crkvi.

- Kada se davalo minuta ćutanja, davalo, postoji minuta ćutanja. Rekao bih, najveće međuruditi od svih naših vladika, mitropolitu bačkom Irineju, pokojnom danas, da su neki od vaših poslanika bežali napolje želeći da ne odaju poštu vladiki Irineju. Razumem ja to - rekao je Vučić.

On je zatim naveo da, prema njegovom mišljenju, oni koji smatraju da su Alojzije Stepinac i vladika Nikolaj istovetni ne mogu da odaju počast mitropolitu Irineju.

- Ne mogu sledbenici, milioni koji misle da je Alojzije Stepinac isto što i vladika Nikolaj, ne mogu oni da odaju poštu vladiki Irineju koji je dobro znao ulogu Alojzija Stepinca i borio se pred vatikanskom komisijom da nikada Vatikan ne dozvoli da on najpre dobije status blaženog, a zatim i status sveca u Rimokatoličkoj crkvi - naveo je predsednik.

Vučić je istakao da se mitropolit Irinej protiv proglašenja Stepinca za sveca borio svojim znanjem, erudicijom i energijom.

- To je radio svojim znanjem, svojom ogromnom erudicijom, svojom ogromnom energijom. Između ostalog i zato smo mu danas odali poštu što neki od vas nisu učinili - poručio je Vučić.

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