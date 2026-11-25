LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, gostujući na televiziji Informer, da nemačka kompanija Drekslmajer napušta Zrenjanin, gde zapošljava 1.220 ljudi.

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On je istakao da kineska kompanija Linglong ima veliki značaj za privredu tog grada i ocenio da bi bez te investicije ekonomska situacija u Zrenjaninu bila znatno teža.

Aleksandar Vučić govorio je o položaju stranih investitora u Srbiji, osvrćući se na značaj kineskih ulaganja i posledice odlaska pojedinih kompanija.

On je naveo da nemačka kompanija Drekslmajer napušta Zrenjanin i da je reč o preduzeću koje zapošljava 1.220 radnika.

– Drekslmajer sa 1.220 ljudi napušta Zrenjanin. Da nismo doveli Linglong, mogli biste bukvalno da kažete: zatvaramo butik, zatvaramo grad i nema više hleba – izjavio je Vučić.

Istakao značaj kineskih investicija Vučić je ocenio da je dolazak Linglonga značajno uticao na industrijski razvoj Zrenjanina i da ta kompanija predstavlja važan oslonac lokalne privrede.

Govoreći o njenom proizvodnom kompleksu, naveo je da je u Zrenjaninu izgrađen „fascinantan grad u gradu“.

Prema njegovoj oceni, takva ulaganja imaju poseban značaj u situacijama kada drugi veliki poslodavci smanjuju proizvodnju ili napuštaju tržište.

Vučić je istovremeno podsetio na pritiske kojima je Srbija, prema njegovim rečima, bila izložena zbog saradnje sa kineskim kompanijama.

– Svakodnevne – odgovorio je na pitanje da li je tokom prethodnih godina bilo evropskih pritisaka zbog ulaska kineskih investitora na srpsko tržište.

Govorio i o preuzimanju RTB Bora Vučić se osvrnuo i na postupak izbora strateškog partnera za RTB Bor, navodeći da su evropski zvaničnici insistirali na otvorenom međunarodnom tenderu.

Prema njegovim rečima, takav postupak produžio je proces pronalaženja partnera, dok su gubici preduzeća nastavljeni.

– Rekli su mi da moramo za Bor da organizujemo otvoren, transparentan tender. Bolje bi bilo da smo uradili preko međudržavnog sporazuma. Dobili bismo isti novac, a brže bismo to završili – rekao je Vučić.

Dodao je da su evropski partneri najavljivali učešće svojih kompanija na tenderu, ali da se one na kraju nisu prijavile.

– Javila se jedna ruska firma i jedna kineska. Kineska je imala povoljniju ponudu i to je to – naveo je Vučić.

On je ponovio da su kineske investicije bile značajne za očuvanje industrijske proizvodnje i radnih mesta u Srbiji.