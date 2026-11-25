KAKVA LUDNICA U LIGI ŠAMPIONA: Roma ujela PSŽ, Mančester junajted preživeo Sporting sa igračem manje
Fantastično veče viđeno je u Ligi šampiona.
Pari Sen Žermen je dočekao Romu, a nije meč najbolje počeo po aktuelnog šampiona Evrope.
Mario Ermoso je već u 5. minutu šokirao Park Prinčeva. Da bi Ilia Zabarni u 31. minutu poravnao rezultat, a upravo tim rezultatom završeno je prvo poluvreme.
U drugom poluvremenu takođe viđena su dva gola. Prvo je Osman Dembele sa bele tačke Parižanima doneo preokret. Da bi Danijel Malen na isti način u 78. minutu postavio konačnih 2:2.
Lil je savladao Bajern iz Minhena 2:1. Gosti su poveli u 15. minutu golom Upamekana, a onda šok u nastavku.
Prvo je Ueda u 62. minutu poravnao rezultat, a tri minuta kasnije tragičar je postao Aleksandar Pavlović koji je poslao loptu u svoju mrežu.
Sporting je dočekao Mančester junajted koji je sa igračem manje uspeo da ostane neporažen (2:2).
Luis Suarez mogao je domaćinu da donese prednost u 30. minutu ali je promađio penal. Iskupio se na isti način tri minuta kasnije. U nastavku je Bruno Fernandeš sa "bele tačke" poravnao na 1:1 u 48. minutu. Da bi potom Bruno Fernandeš doneo preokret rivalu.
Suarez je u 80. minutu postavio konačnih 2:2.
Rezultati, 5. kolo Lige šampiona: Sabah - Barselona 1:4 (Mikels 63 - Gordon 31, 51, Adejemi 55, Gabrijel Žezus 60), Slavija Prag - Viljareal 0:1 (Bjukenan 62), Atletiko Madrid - Viking 2:0 (Sorlot 19, Alvarez 24), Klub Briž - Liverpul 0:3 (Isak 13, 82, Virc 79), Inter - Štutgart 2:0 (Sučić 57p, Martinez 74), Lil - Bajern 2:1 (Ueda 62, Pavlović 65ag - Upamekano 15), PSŽ - Roma 2:2 (Zabarnji 31, Dembele 62p - Ermoso 5, Malen 78p), Šahtjor - Fenerbahče 0:1 (Murići 56), Sporting - Mančester junajted 2:2 (Suarez 33p, 80 - Fernandez 48p, 50).
Tabela LŠ: Real Madrid 15 bodova, PSŽ 13, Komo 12, Barselona 12, Liverpul 12, Betis 12, Arsenal 11...
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