SRBIMA dobro poznato ime našlo se ovih dana na listi predsedničkih kandidata u Francuskoj, što je izazvalo dosta zanimanja javnosti.

Foto: Goran Čvorović

Reč je o Miri Marković, a za kuriozitet se pobrinula "antroponimska homonimija", kako se u lingvistici stručno nazivaju obični imenjaci.

Ova 48-godišnja političarka, čiji je otac Srbin, a majka Francuskinja, namerava da se na proleće sledeće godine uključi u borbu za Jelisejsku palatu, sa željom da u središte političkih rasprava postavi prava životinja.

Punog imena Mira Duška Marković, odrasla je u pariskom regionu, a njeno opredeljenje za zaštitu životinja ima korene u detinjstvu. Prilikom boravka kod očeve porodice upoznala se s načinom intenzivnog uzgoja životinja, što je, prema njenom svedočenju, na nju ostavilo dubok trag. Kasnije je upravo to iskustvo postalo jedan od glavnih razloga njenog političkog angažovanja.

Po obrazovanju je psiholog, a više od 17 godina radila je u socijalnom i zdravstvenom sektoru, pomažući ljudima u teškim životnim okolnostima, među kojima su bile i izbeglice. Ima i političko iskustvo. Od 2014. do 2020. bila je odbornica u Parizu, a prethodno je pripadala ekološkom pokretu.

PROBLEM FINANSIJE Pored prikupljanja potpisa, pred Mirom Marković je i finansijski izazov. Stranka raspolaže ograničenim sredstvima, a smanjenje državnih subvencija dodatno je otežalo pripreme za kampanju. Markovićeva, međutim, ističe da veruje da će uspeti, jer, kako kaže, njena kandidatura ima cilj da životinjama obezbedi mesto u političkim raspravama i da na probleme njihovog položaja skrene pažnju ostalih predsedničkih kandidata.

Nezadovoljna odnosom tradicionalnih političkih organizacija prema životinjama, učestvovala je 2016. godine u osnivanju Animalističke partije, koja danas, prema sopstvenim podacima, okuplja oko 4.000 članova. Upravo su obeležili deset godina postojanja.

Program koji zastupa predviđa osnivanje posebnog ministarstva za zaštitu životinja, finansijsku pomoć stočarima za prelazak na druge vrste proizvodnje, kao i zabranu lova i koride. Zalaže se i za promenu pravnog položaja životinja, koje više ne bi bile tretirane kao imovina, kao i za njihovo uključivanje u planove spasavanja tokom prirodnih katastrofa.

– Kada unapređujemo prava životinja, korist od toga imaju i ljudi – poručila je Mira Marković, naglašavajući da su zaštita životinja, zdravlje stanovništva, životna sredina i ekonomija međusobno povezani.

Njena stranka ne svrstava se ni na levicu ni na desnicu, nastojeći da pridobije pristalice različitih političkih opredeljenja. Na evropskim izborima 2019. osvojila je 2,16 odsto glasova, a pet godina kasnije oko dva odsto, što predstavlja približno pola miliona birača. Na opštinskim izborima u martu ove godine 28 njenih predstavnika izabrano je u lokalne skupštine u 27 francuskih opština, među kojima su Monpelje, Grenobl, Marselj i Avr.

Ipak, da bi se ime Mire Marković zaista našlo na glasačkom listiću, moraće prethodno, prema francuskim zakonima, da obezbedi podršku najmanje 500 izabranih zvaničnika. To njenoj prethodnici Elen Tuj nije pošlo za rukom 2022. godine, kada je prikupila svega 139 potpisa. U stranci tvrde da sada već mogu da računaju na oko 140 obećanja podrške, ali to još nisu zvanično potvrđeni potpisi, za izbore koji će biti održani na proleće.