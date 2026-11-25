PRAVO niotkuda!

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Srpski golgeter Dušan Vlahović mogao bi već ove zime da napravi transfer karijere i zaduži dres minhenskog Bajerna!

Fantastične partije koje reprezentativac Srbije pruža u dresu Bešiktaša nisu prošle nezapaženo u Minhenu.

Sa učinkom od čak 11 golova na 10 odigranih utakmica i ubedljivim prvim mestom na listi strelaca turske Superlige, Vlahović se ponovo našao na radaru nemačkog šampiona, kome gori pod nogama zbog duže pauze povređenog Harija Kejna.

Bavarci su i ranije želeli srpskog napadača, još dok je branio boje Juventusa, ali je tada dolazak Kejna rešio sve njihove probleme u napadu.

Sada, kada je dobitnik "Zlatne lopte" na prinudnom odmoru, na „Alijanc areni“ hitno traže proverenog golgetera koji može odmah da uskoči u kopačke prvog špica.

Ipak, put do realizacije ovog posla neće biti nimalo lak. Kako prenose dobro obavešteni turski mediji, uprava Bešiktaša nema nameru da se odrekne svog najboljeg igrača usred sezone, osim u slučaju da u Istanbul stigne „nepristojna“ ponuda koja se ne odbija.

S druge strane, rukovodstvo Bajerna nije spremno da u januaru razbije kasu i potroši ogroman novac.

Zbog toga se kao najrealniji scenario nameće šestomesečna pozajmica do kraja tekuće sezone. Takav dogovor bi najviše odgovarao Nemcima – dobili bi vrhunskog napadača dok se Kejn ne oporavi, a na leto ne bi imali problem sa viškom skupih zvezda u svlačionici.



