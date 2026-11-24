I u ovoj 691. godini koliko vanvremenskom duhovnom svetlošću blista iz Metohije, manastir Visoki Dečani obeležio je svoju ktitorsku slavu - Svetog Stefana Dečanskog. Sabrao je svoj narod i na bdeniju uoči praznika i danas na svetoj liturgiji.

Foto: Radovan Krstović

Hiljade vernika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske..., strpljivo su u redovima čekali da se smerno, u miru pomole moštima Svetog kralja i prisustvuju arhijerejskim službama. Praznično bdenije u ponedeljak uveče služio je arhimandrit Sava (Janjić) sa monaštvom, a liturgiju su jutros služili mitropolit raško-prizrenski Teodosije, vladika žički Justin, mitropolit mileševski Atanasije i episkop novobrdski Ilarion.

U prigodnoj besedi vladika Justin je poručio da treba da živimo po Božjim zapovestima, ali i da volimo i poštujemo bližnje svoje jer tako pokazujemo, ljubav prema Bogu.

- Ako upoznamo bližnjega svoga, upoznaćemo Boga. Govorimo da volimo Boga i klanjamo se Bogu, postimo i trudimo se, ali ako ne vidimo bližnjega koji je u nevolji, mi nismo istiniti hrišćani - kazao je episkop Justin.

On je i čestitao ktitorsku slavu manastiru Visoki Dečani i istakao značaj Svetog kralja Stefana Dečanskog kao zaštitnika svetinje i srpskog naroda.

- Neka je večna slava velikom zastupniku i velikom ktitoru ovoga svetoga manastira, zaštitniku naroda našega, koji je činio i čini mnoga čudesa silom i blagodatnošću Gospoda našega Isusa Hrista - naglasio je vladika Justin u prazničnoj besedi.

Vernici kazuju čije su svetinje HVALA vam što dolazite na naše sveto Kosovo i Metohiju i što posećujete naše svetinje, jer se na ovaj način najbolje vidi kome one pripadaju. Nisu potrebne nikakve deklaracije, nikakva dokumenta da to potvrđuju. Svojim dolaskom, molitvom i prisustvom, pokazujemo da su ove svetinje naše ne samo dok živimo na zemlji, nego su nam zalog i za budući život, za život večni - besedio je juče mitropolit raško-prizrenski Teodosije, a potom podsetio da kralj Stefan Dečanski nije ostao zapamćen po bogatstvu, već što je celog sebe predao Hristu i što je bio milostiv, delio milostinju, podizao bolnice, domove za stare, za nemoćne, primao siromašne...

Vladika Justin čestitao je ktitorsku slavu manastiru Visoki Dečani, i istakao značaj Svetog kralja Stefana Dečanskog kao zaštitnika svetinje i srpskog naroda.

I vernici su se podsetili mnogih čudesa koja je ktitor Visokih Dečana činio zahvaljujući blagodati Gospoda, mnogobrojnih čudesnih isceljenja ne samo pravoslavnih hrišćana već i ljudi drugih veroispovesti koji su Svetom Stefanu Dečanskom uputili iskrene molitve za pomoć. Poznata je i priča monaha koja se prenose još od vremena osmanskih osvajača kada je kamena figura lava iznad jednih od ulaznih vrata u svetinju, usmrtila turskog vojskovođu koji je želeo da crkvu pretvori u džamiju.

Prisetio se, još jednom, verni narod i kako su bugarski osvajači u Prvom svetskom ratu naumili da iz Visokih Dečana odnesu mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog. I baš kada su bugarski vojnici stavili u vozilo kivot sa moštima, vozilo i pored svih mogućih napora, nije moglo da se pomeri pa su mošti vraćene u manastirsku crkvu.

- Sveti kralj nikada ne napušta svoju svetinju i vernike koji dolaze da mu se pomole - rekao nam je jedan monah. - Te mošti sina kralja Milutina i oca cara Dušana, nikada nisu napuštale svoju zadužbinu jedan od naznačajnijih živih svedočanstava srpske srednjovekovne kulture i duhovnosti.

Stefan Dečanski je u mladosti, zbog sukoba sa ocem, oslepljen i poslat u zatočeništvo u Carigrad. Prema predanju, u snu mu se javio Sveti Nikola i obećao da će mu vratiti vid. Posle pet godina, Stefan je čudesno progledao. Tokom svoje vladavine, od 1321. do 1331, učvrstio je srpsku državu a u znak zahvalnosti Svetom Nikoli, podigao je manastir Visoki Dečani, čija je gradnja započeta 1327. Svetinja je građena do 1335, jer je posle Stefanove smrti brigu o završetku zadužbine preuzeo njegov sin, car Dušan.

Ovaj manastir u podnožju Prokletija i u dolini reke Dečanske Bistrice, jedna je od najznačajnijih zadužbina Nemanjića. Godine 2004, 2. jula, upisana je na Uneskovu listu svetske kulturne baštine, ali je uz Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku i Pećku patrijaršiju od 2006. uvrštena na Uneskovu Listu ugrožene svetske kulturne baštine.