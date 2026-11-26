Iako je seniorski tim fudbalske reprezentacije Srbije u dubokoj rezultatskoj krizi, iz Švajcarske stižu vesti koje su zapalile region!

Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, prema najnovijoj analizi prestižnog Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), Srbija se nalazi na visokom 20. mestu u svetu po fudbalskom potencijalu za budućnost – čak deset pozicija ispred večitog rivala, selekcije Hrvatske!

U istraživanju koje precizno meri „sportski nivo“ – odnosno minutažu koju je 20 najboljih mladih igrača do 23 godine sa pravom nastupa za nacionalni tim ostvarilo u poslednjih godinu dana, kao i kvalitet liga u kojima igraju – izabranici Veljka Paunovića ubedljivo su najbolji na prostoru bivše Jugoslavije. Dok „orlovi“ zauzimaju 20. poziciju, „vatreni“ su ostali daleko iza, tek na 30. mestu.

Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Kao apsolutni predvodnik ove talentovane generacije i najbolji srpski fudbaler do 23 godine izdvojen je Aleksandar Stanković. Posebnu pažnju privukao je i štoper češkog Jabloneca, Dušan Pavlović, koji je proglašen za najperspektivnijeg igrača u našoj zemlji koji još uvek čeka na zvanični debi u dresu Srbije.

Na samom vrhu liste najperspektivnijih reprezentacija planete nalazi se Španija, a odmah iza nje su fudbalski giganti Francuska, Engleska, Argentina i Italija. Zanimljivo je da se tik ispred Srbije nalaze Senegal, Gana, Obala Slonovače i Izrael.

Ovi podaci dolaze kao melem na ranu srpskim navijačima nakon crnog niza rezultata u poslednje vreme. Srbija trenutno zauzima tek 47. mesto na FIFA rang-listi i nalazi se u seriji od osam uzastopnih poraza, uz poražavajuću gol-razliku 5:20. Ipak, analiza Švajcaraca jasno poručuje da budućnost pripada nama – na mladim asovima je sada da ovo „slovo na papiru“ pretoče u velike pobede na terenu!