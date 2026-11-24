Italijanski teniser Janik Siner uspešno je danas operisan u Finskoj, a povratak na teren se očekuje u aprilu. Sada se i sam igrač oglasio.

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Italijanski teniser sada će započeti proces oporavka u saradnji sa svojim medicinskim timom.

- Tokom prethodnih nekoliko meseci, moj tim i ja pokušavali smo sve kako bismo sanirali povredu bez operacije. Nakon veoma ohrabrujućeg napretka u početku, moje koleno, nažalost, nije reagovalo onako kako smo se svi nadali. Zbog toga sam danas podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji kako bi se poboljšalo stanje moje iliotibijalne trake. Zaista mi nedostaje teren i sada ću započeti proces oporavka zajedno sa svojim timom - izjavio je Janik Siner.

Sinera na terenu nema od 12. jula. Tada je odigrao poslednji meč u finalu Vimbldona a isti je i osvojio.