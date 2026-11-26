MESEC, u prepordnevnim satima, ulazi u svoje sedište, Raka, znak kojim upravlja, simbol emocija, privatnog života, majke, žena, domovine, korena, tradicije.

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Pravi izazovne aspekte sa Suncem, Saturnom, Neptunom i Plutonom, planetama prošlosti, ograničenja, strasti, novca i sukoba, što nepovoljno utiče na porodične odnose i finansije. Ovi aspekti upozoravaju na konflikte, svađe i rasprave sa ženama, majkom, sestrom. Najviše će ih osetiti rođeni sa podznakom i Suncem na početku Raka, Ovna, Vage i Jarca.

Na zdravstvenom planu, moguće su stomačne tegobe, problemi sa probavom i vidom .

Svetla tačka je sekstil između Marsa u Devici i Meseca, koji podstiče ambiciju, posvećenost poslu i radnim obavezama, kao i brigu o zdravlju, načinu ishrane, fizičkom telu.