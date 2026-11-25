Ostaće bez skoro pola honorara

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Karlos Alkaraz završio je sezonu na spektakularan način, osvajanjem Završnog mastersa u Torinu, ali iza ogromne novčane nagrade krije se i manje prijatna strana priče. Španski teniser osvojio je čak 5.171.000 dolara, međutim, taj iznos neće u celosti završiti na njegovom računu.

Šampion ATP finala dobija novac za učešće, svaku pobedu u grupnoj fazi, polufinale i finale. Alkaraz je ostvario maksimalan učinak i tako stigao do najveće moguće nagrade na turniru. Ipak, iznos koji se navodi predstavlja bruto zaradu, pre obračuna poreza i drugih obaveza.

Međutim, prema pisanju italijanskog portala „Il Tenis Italiano“, najveći deo razlike nastaje zbog poreza koji se obračunava u Italiji, ali i poreskih obaveza u Španiji, gde Alkaraz ima poresko prebivalište.

Prema toj računici, italijanska država zadržava 30 odsto na osvojenu nagradu, što u njegovom slučaju iznosi 1.551.000 dolara. Dodatnih 880.000 dolara odlazi na procenjene poreske obaveze u Španiji.

Tako bi od prvobitnih 5.171.000 dolara Alkarazu ostalo oko 2.740.000 dolara. Drugim rečima, razlika između bruto nagrade i procenjenog iznosa koji bi mu ostao iznosi čak 2,43 miliona dolara.



Važno je naglasiti da je reč o medijskom poreskom proračunu, a ne o zvanično potvrđenom konačnom iznosu koji će španski teniser dobiti, jer konačan obračun zavisi od njegovog poreskog statusa i primene propisa dve države.

Ipak, jedno je sigurno – Alkaraz je u Torinu ostvario jedan od najvećih finansijskih uspeha u dosadašnjoj karijeri. Pored trofeja, dobio je i 1.500 ATP bodova, a sezonu je završio sa pet pobeda na pet mečeva na Završnom mastersu.