UPRAVO sada na severu Zaporoške oblasti počinje jedan drugačiji rat.

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To je sukob krvi i betona, „lisičjih rupa“ i okretnih bespilotnih letelica. Protivnik je imao dovoljno vremena da se temeljno ukopa u stepsko zemljište. Naši jurišnici na ovom pravcu naišli su na razvijen sistem odbrane, ali ni u takvim uslovima zamajac našeg napredovanja ne usporava. Nedavno je oslobođena Barvinovka, još jedno naseljeno mesto.

Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia Ruski vojnici na frontu

Razmontirali do poslednjeg kamena

Utvrđeni položaji, betonska skloništa i brojne inženjerijske prepreke. Neprijatelj je selo opasao čvrstim odbrambenim prstenom i, po svemu sudeći, nadao se da će se tu zadržati što duže. Međutim, kako se ispostavilo, planovi ukrajinskih boraca ne kroje se u Kijevu, već u bunkeru operatera bespilotnih letelica grupe „Istok“.

- Gađali smo sve što je na bilo koji način moglo da oteža napredovanje naših momaka. Vatrene položaje, utvrđenja, zemunice – sve smo razmontirali do poslednjeg kamena. Osim toga, tokom borbi smo jurišnicima na prednje položaje dopremali hranu, vodu i lekove. Neprestano smo sarađivali sa drugim posadama: one su nam otkrivale ciljeve, a mi smo ih gađali. Pored toga, naše 'oči' stalno su bile na nebu. Otkrivale su minske prepreke i bodljikavu žicu, a momci na zemlji su, na osnovu tih informacija, određivali svoje pravce kretanja. Ponekad smo morali da lansiramo po pet do deset dronova na jedan objekat, ali smo ga na kraju ipak uništavali i potiskivali neprijatelja - priča načelnik posade bespilotnih letelica, sa pozivnim imenom Kamensk.

"Ona te vidi"

Poseban izazov predstavljalo je savladavanje otvorenog prostora, koji vojnici nazivaju „otvoricom“. Ipak, naši momci se već dugo bore u stepi, pa su navikli da ponekad moraju da izvršavaju zadatke izloženi pogledima neprijateljskih bespilotnih letelica.

- Dobro se utvrđuju, ukopavaju i miniraju prilaze. Sve se uglavnom nadzire iz vazduha, paim je veoma teško prići. Tu su zapletena žica, bodljikava žica, protivtenkovski rovovi – sve to mora da se savlada - priča jurišnik sa pozivnim imenom Multik.

- Dobro su se držali u Barvinovki. Povremeno su upravo odatle lansirali dronove na nas i prekidali naše snabdevanje. Imao sam sreće da učestvujem u napadu na 'gnezdo' ukrajinskih operatera dronova. Nisu uspeli da pobegnu, ali nisu nameravali ni da se predaju. Pre nego što smo ušli, pomislio sam: 'Momci, sami ste izabrali. Sada ćete svi ovde nestati!' Zatim smo nastavili dalje, kada je doletela i 'Baba Jaga'. To je takođe strašno oružje, ali se borimo protiv njega. Tokom poslednjeg zadatka, za dva dana sam oborio tri 'Babe Jage'. Najvažnije je da ne ostaješ na jednom mestu. Ako misliš da te ne vidi, znaj da te vidi.“

Treba istaći da je oslobađanje Barvinovke omogućilo proširenje mostobrana grupe „Istok“ i stvaranje uslova za dalje napredovanje u Zaporoškoj oblasti.

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