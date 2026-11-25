MILAN SPREMA 70 MILIONA ZA ZVEZDU REALA: Strahinja Pavlović dobija opasnog saigrača
Milan planira ozbiljno pojačanje u napadu tokom zimskog prelaznog roka, a na vrhu liste želja italijanskog kluba nalazi se mladi brazilski fudbaler Endrik. Napadač Real Madrida nije zadovoljan trenutnim statusom u ekipi i malom minutažom, zbog čega bi mogao da razmotri promenu sredine.
Prema pisanju italijanskih medija, „Rosoneri“ su spremni da za njegov transfer izdvoje čak 70 miliona evra. Takva ponuda predstavljala bi ozbiljan pokušaj da ubede madridski klub da se odrekne jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera.
Endrik je tokom ove sezone zabeležio osam nastupa za Real, ali je ukupno proveo samo 160 minuta na terenu, uz jedan postignut pogodak. Ograničena uloga u timu navodno je uticala na njegovu odluku da razmotri odlazak iz španske prestonice.
Brazilac je prethodni period proveo na pozajmici u Lionu, gde je ostavio veoma dobar utisak. Na 21 utakmici postigao je osam golova i zabeležio isto toliko asistencija, a dobre partije donele su mu i poziv u reprezentaciju Brazila za Svetsko prvenstvo.
Endrik je u Real Madrid stigao u julu 2024. godine iz Palmeirasa, a španski velikan za njegov transfer izdvojio je 47,5 miliona evra.
Sada bi Milan mogao da pokuša da ga dovede ponudom od 70 miliona evra, što bi predstavljalo značajan finansijski iskorak u odnosu na iznos koji je Real platio prilikom njegovog dolaska.
Ipak, za sada nema potvrde da su klubovi započeli zvanične pregovore, pa ostaje da se vidi da li će interesovanje Milana prerasti u konkretan transfer.
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