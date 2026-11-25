SLOVENIJA insistira da Srbija omogući pristup arhivama nekadašnjih jugoslovenskih obaveštajnih i bezbednosnih službi, a to pitanje ponovo je otvoreno uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana.

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Prema navodima evropskih diplomata, Ljubljana je uticala na formulaciju nacrta zajedničke deklaracije, dok se u pozadini zahteva nalazi i spor oko navodnih veza evropske komesarke za proširenje Marte Kos sa nekadašnjom jugoslovenskom tajnom policijom.

Slovenija je pojačala diplomatske aktivnosti kako bi pitanje arhiva nekadašnjih jugoslovenskih službi bezbednosti ponovo stavila na dnevni red odnosa Srbije i Evropske unije.

Kako prenosi Blic, pozivajući se na portal Rapporteur, slovenačka vlada nastoji da kroz deklaraciju sa samita EU i Zapadnog Balkana obezbedi dodatni pritisak na Beograd da preda dokumentaciju koja se odnosi na Sloveniju.

U nacrtu deklaracije, o kojem su pregovarale države članice Evropske unije, pozivaju se relevantni partneri da ispune preostale obaveze iz Sporazuma o pitanjima sukcesije i reše otvorena pitanja nastala nakon raspada bivše Jugoslavije.

Prema izjavama evropskih diplomata, takva formulacija delimično je rezultat insistiranja Ljubljane.

Janša uslovljava evropski put Srbije predajom arhiva

Slovenački premijer Janez Janša ranije je poručio da njegova zemlja neće podržati dalji napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji dok Beograd ne preda arhivsku građu nekadašnjih jugoslovenskih službi koja se odnosi na Sloveniju.

– Slovenija neće dozvoliti Srbiji da napreduje ka članstvu u EU sve dok Srbija ne preda Sloveniji kompletnu arhivsku građu bezbednosnih, vojnih i obaveštajnih službi bivše socijalističke Jugoslavije – naveo je Janša.

Njegov zahtev odnosi se na dokumentaciju nekadašnje Uprave državne bezbednosti (UDBA), Službe državne varnosti (SDV), Jugoslovenske narodne armije (JNA), kao i drugih saveznih bezbednosnih struktura.

Veliki deo arhivske građe tih službi i dalje se nalazi u Beogradu, a pristup pojedinim dokumentima je ograničen.

U centru pažnje Marta Kos

Pitanje otvaranja arhiva ponovo je aktuelizovano i zbog ranijih optužbi na račun evropske komesarke za proširenje Marte Kos.

Janša je prošlog meseca ponovo objavio naslovnu stranu knjige u kojoj se iznose tvrdnje da je Kos tokom osamdesetih i devedesetih godina sarađivala sa UDBOM.

Marta Kos je ranije negirala takve navode.

Ona je na funkciju evropske komesarke za proširenje predložena 2024. godine, u vreme prethodne slovenačke vlade levog centra.

Janša se vratio na vlast u aprilu 2026. godine, nakon čega je ponovo otvoreno pitanje dokumentacije nekadašnjih jugoslovenskih službi.

Za tvrdnje o navodnoj saradnji Marte Kos sa tajnom policijom u dostupnom izveštaju nisu predstavljeni novi dokazi.

Evropske diplomate ukazuju na pritisak Ljubljane

Troje diplomata Evropske unije, koji su razgovarali sa portalom Rapporteur, navelo je da bi insistiranje Slovenije na izmenama deklaracije moglo biti povezano sa zahtevima premijera Janše.

Jedan od evropskih zvaničnika potvrdio je da je Sporazum o pitanjima sukcesije među temama samita koji se održava u sredu, 25. novembra.

Drugi diplomata ukazao je na to da sporazum ne obuhvata samo arhivsku dokumentaciju, već i nerešena finansijska i imovinska pitanja između država naslednica nekadašnje Jugoslavije.

Sporazum o pitanjima sukcesije potpisan je kako bi se uredila raspodela imovine, prava i obaveza nakon raspada SFRJ.

Slovenija: Reč je o ispunjavanju međunarodnih obaveza

Slovenačko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova nije direktno negiralo mogućnost da je insistiranje na arhivama povezano sa optužbama protiv Marte Kos.

Ipak, iz ministarstva su naglasili da se pozivanje na Sporazum o pitanjima sukcesije već godinama nalazi u deklaracijama samita Evropske unije i Zapadnog Balkana.

– Reč je o poštovanju međunarodnih obaveza, što je važno za regionalnu saradnju, pomirenje, poštovanje vladavine prava i drugih temeljnih principa – saopštilo je slovenačko ministarstvo.

Dodali su da sporazum, ni 25 godina nakon potpisivanja, uglavnom nije sproveden u delo.

Srbija neće učestvovati na samitu

Prema informacijama koje prenosi Blic, očekuje se da većina zemalja Zapadnog Balkana podrži deklaraciju sa samita.

Srbija, međutim, neće podržati dokument, niti se očekuje njeno učešće na sastanku.

Razlog je aktuelna politička situacija u zemlji, u kojoj se nakon parlamentarnih izbora još formiraju nove institucije.

Poslanici novog saziva Narodne skupštine položili su zakletvu prošle nedelje, dok su pregovori o formiranju vlade i dalje u toku.

Pitanje predaje arhiva ostaje jedno od otvorenih pitanja između Beograda i Ljubljane, a za sada nije poznato da li će i na koji način biti nastavljeni razgovori o slovenačkim zahtevima.

(Blic, Rapporteur)