POSLANICI Skupštine Srbije završili su konstitutivnu sednicu i formirali 15. saziv parlamenta nakon izbora održanih 25. oktobra.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Završena konstitutivna sednica

Završena je konstitutivna sednica parlamenta. Izborom stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama, što su danas poslanici usvojili, završen je proces izbora skupštinskog rukovodstva.

Čupić: To je uvreda za svih 6,5 miliona građana ove lepe zemlje

- Hteo bih da primetim da uvreda izrečena u ovom visokom domu, nekom narodnom poslaniku, nije uvreda za 1,7 miliona ili 2,3 miliona, već uvreda svih 6,5 miliona građana ove zemlje. Zaboravio sam da kažem, ove lepe zemlje - budimo dostojni njene lepote - rekao je predsednik parlamenta.

U toku rasprava u Skupštini

U toku rasprava po današnjoj tački dnevnog reda.

Vučić napustio sednicu

Sednicu je nakon izlaganja napustio i Aleksandar Vučić.

- Idem, da vas obavestim, pošto je Dragan J. Vučićević i dalje u policijskoj stanici iz nepoznatih razloga - kazao je.

Vučić: Jesi opet u patikama došao, pa mi dobacuješ?

- Verovatno ću govoriti manje od 20 minuta. Ako budem prelazio, koristiću taj minut, dva ili tri, od vremena poslaničke grupe, završavam i napuštam vas da uživate ovde sa svojim navijačima, pa možete i tortu da sečete, ako mi to dozvolite. Jesi opet u patikama došao pa mi dobacuješ Dame i gospodo, narodni poslanici, što se tiče ove tačke dnevnog reda, u skladu sa korektnošću i principijelnošću, u skladu sa željom da čuvamo ugled Republike Srbije u svetu, i u skladu sa namerom da se, koliko je moguće, očuva stabilnost u našoj zemlji, mi smo vam i juče nagovestili da nećemo oduzeti. Siguran sam da imate mnogo posla da hapsite svoje političke protivnike, da dajete zeleno svetlo za bacanje bombi, i istovremeno sam siguran da imam želju vama da ukažem: pitajte gospođu pored sebe, može da vam objasni da niste imali pravo da postavite generalnog sekretara predsednika republike, samo da to imate u vidu kao vršilac dužnosti predsednika republike, jer su vam svi, svi prerogativi vlasti i kompetencije onoga ko je u v. d. stanju predsednika republike nabrojane u članu 17. Zakona o predsedniku republike, gde vam nije taksativno nabrojano da imate pravo da postavljate funkcionere. Zbog toga biste već bili uhapšeni da pripadate poslaničkoj grupi Srbija pobeđuje, ali pošto pripadate poslaničkoj grupi Studenti pobeđuju, možete šta hoćete, kako hoćete i dokle hoćete. Dakle, nemate pravo to da radite, niste imali pravo to da uradite, i to je trebalo neko od pravnika da vas upozori. Ono što je za mene važno, to je da ljudi znaju da je, posebno što se tiče Parlamentarne skupštine, Saveta Evrope i OEBS-a, za koje bih rekao da su verovatno najvažnije delegacije. Naravno, imamo i drugih važnih delegacija, važnih i za NATO, i ODKB, i Republiku Srpsku, i tako dalje. Dakle, tu je veoma važno da budu srazmerno zastupljeni predstavnici vlasti i opozicije, i da na takav način jedino u stvari i možemo da predstavljamo našu zemlju. Nadam se da ćemo u Savetu Evrope, a mi vam nećemo odmagati, nadam se da ćete uspeti, kao i mi u prethodne 3,5-4 godine, koliko traje strašan pritisak da takozvano Kosovo postane članica Saveta Evrope. Nadam se da ćete se boriti protiv toga, i nadam se da ćete dati sve od sebe da Kosovo ne bude deo Saveta Evrope. Mi smo u pojedinim trenucima bili gotovo sigurni da je to nemoguće izbeći, ali smo onda, u određenom momentu, uspeli da iskoristimo prijateljstvo i blagonaklonost dve sile evropske. I nadam se da ćete sa istom brigom, istom marljivošću i istom željom pokušavati da to učinite, baš kao što smo to i mi napravili. Što se tiče delegacija za, pošto sam pogledao predlog sastava delegacija za NATO i ODKB, ono što mi se čini relativno dobrim to je da ima onih ljudi za koje sam siguran da misle drugačije od organizacija u čijem će radu učestvovati, odnosno gde će predstavljati našu zemlju, što je uvek važno, da ne idu oni ljudi koji će da imaju samo idolopoklonički odnos prema takvim organizacijama, već koji će imati i kritički sud i kritički stav, i time na najbolji mogući način zastupati interese Republike Srbije, odnosno Narodne skupštine Republike Srbije u celini. Na takvim mestima se nadam da ćete razumeti da je potrebno da što je češće i što je više moguće imamo zajednički stav, da nam se taj stav ne razlikuje kao što nam se ne bi razlikovao po pitanju, verujem, rezolucije o Vukovaru, tako verujem da nam se neće razlikovati ni po pitanju o situaciji o Kosovu i Metohiji, kao ni o mnogim drugim problemima sa kojima ćemo se tek suočiti. Na kraju ovog dnevnog reda u kojem smo govorili o izboru predsednika, o izboru potpredsednika, o izboru radnih tela, odnosno odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i o izboru, razume se, delegacija parlamentarnih, samo moram da ponovim ono što je najvažniji zaključak, to je da nikakvo poštovanje prema svojim političkim protivnicima niste pokazali. Nije bila potrebna nikakva širokogrudost, nije bila potrebna nikakva ljubaznost, nije bilo potrebno ama baš ništa sem poštovanja propisa, sem poštovanja običajnog prava, parlamentarne tradicije, demokratskih procedura i elementarnih demokratskih pravila. Niste to uradili, niste dali opoziciji nijedno potpredsedničko mesto. Naprotiv, sa mesta potpredsednika dobili smo najteže uvrede i na račun hrišćanstva, ali i na račun svih poslanika, pa čak i naroda i građana koji su nas birali - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Vi imate neku neverovatnu potrebu da sami birate sve u ovoj zemlji, pa čak i kod svojih političkih protivnika, jer mislite da vam je Bog dao pravo da radite šta hoćete, kako hoćete, na nenormiran način, ili ako je čak i normiran, da imate pravo da rušite te norme bez ikakvih problema i bez ikakvih skrupula. To nije bio slučaj u ovoj zemlji u poslednjih 35 godina i u tih 35 godina svi ljudi, ama baš svi ljudi su na svaki način se trudili da poštuju ta pravila, da poštuju te procedure, da bi pokazali poštovanje i da bi pružili ruku svojim političkim protivnicima. I razumem ja i vašu mržnju, razumem ja strast koja je lažima podsticana godinama, lažima o zvučnom topu, lažima o Jovanjici, lažima o Sarajevo safariju, lažima o čemu god hoćete, o Oliveru Ivanoviću, Cvijanu, o čemu god hoćete. Ali ne mogu da razumem da u prisustvu nečijeg deteta, u prisustvu nečijeg sina, mladog momka, pokazujete oduševljenje zato što mu je otac uhapšen. I pri tome, nije uhapšen zato što je ukrao pare, već je uhapšen iz političkih razloga. I vi pokazujete sladostrasno oduševljenje, i taj žamor koji mogu da čujem samo potvrđuje moje reči. I mnogo sam srećan što, nažalost, nisam pogrešio u svojoj proceni. Pogrešio sam u reči koju sam izgovorio, oprostićete mi, toliko sam bio šokiran time da sam posle toga se ispravio i izvinio, i rekao dve reči koje možda na bolji način opisuju ono ko ste i šta ste. A želim da vas obavestim da je, ako se ne varam, Slobodan Vujičić, direktor je Pro Tenta. Dakle, noćas u 04:37, nekako uvek u isto vreme, između 04:00 i 05:00, bombaši kreću u akciju. I nisu oni bacali bombu na tu kuću zato što je on direktor Pro Tenta, da biste razumeli, jer vi njega možete da smenite. Bačene su bombe posle pretnji, gde su mu tražili novac, taj novac morate da im dostavite, ako im ne dostavite, onda lete bombe. I ima veze sa svim ovim, i to direktne veze ima sa svim ovim, jer oni vide kakva je atmosfera napravljena, oni vide ako ste u stanju da to radite najistaknutijim novinarima ili onima protiv kojih ste vi pre svega, u političkom smislu, ako to možete njima da radite, zašto oni to ne bi radili. Ta je moja molba bila, dovoljno je bilo jedno saopštenje da izdate. Jedno saopštenje da izdate, da kažete da ste protiv toga, ne da govorite "mi nismo tu, to vodi Ivica Dačić" ili ne znam ko, pošto je i vama jasno da ne vodi ni Ivica Dačić, niti vodi Vasiljević, niti vodi bilo ko od njih. Zna se ko je upadao u policiju, zna se ko je razgovarao sa tužiocima, i zna se ko vodi iz parka, i ponekad daleko od parka, ponekad čak i iz Budimpešte, sve ono što se loše događa u našoj zemlji. To radite vi. Dakle, te vas molim samo da kažete, ako ništa drugo, da ste protiv bacanja bombi, i da oni koji bacaju bombe, da će za to morati da odgovaraju - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Mi smo imali, kada je Milošević umro, neki nesrećnici iz G17 su organizovali žurku na Trgu republike. Možete li da se setite da je bilo ko umro, da se bilo ko od nas bilo kada radovao? To ne rade ni hrišćani, to ne rade ni muslimani, to ne rade ni Jevreji, to ne radi ama baš niko. Niko civilizovan i niko pristojan to ne radi - navodi Vučić.

- Moja molba za vas je da pokušate da formirate vladu tokom decembra meseca, da nam ne ostavljate ovo mučenje do kraja januara i početka februara. Možete formiranje vlade da obavite uz navijače. Vas bih zamolio, zbog sveukupne atmosfere u Narodnoj skupštini, da to ne radite za svaku sledeću sednicu. Kada je svečana sednica, onda pozovite i diplomatski kor, pozovite hor, pozovite koga hoćete. Tada pozovite studente, imaju pravo da aplaudiraju, vaše porodice, porodice članova vlade, to se tako radi u civilizovanim zemljama. Ovako, svakoga dana, mislite da će neko da izvrši pritisak na sve nas zato što su oni gore, pa ćemo mi valjda morati da se ponašamo drugačije. Evo, ja sam sam ovde, vas je 140, i nemam nikakav problem, uvek ću da govorim ono što mislim - rekao je Vučić.

Čupić: Tačka 6 dnevnog reda - izbor članova stalnih i parlamentarnih delegacija

Predsednik parlamenta prešao je na tačku 6 dnevnog reda.

- Tačka 6 dnevnog reda - izbor članova stalnih i parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Primili ste predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama. Predlog odluke o sastavu delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, i predlog odluke o sastavu delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija i Republika Srpska - rekao je Čupić.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Vučić: Poslanici otišli ispred policijske stanice u Voždovcu da bi pružili podršku uhapšenom Vučićeviću

- Ja sam ostao sam ovde, ne zbog ne znam čega, već zato što su narodni poslanici otišli ispred policijske stanice u Voždovcu da bi pružili podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću. Uhapšenom, naravno, na pravdi Boga, ali tako to ide sa drugim opštinskim javnim tužilaštvom, ako se ne varam. Želim da vas obavestim, mislim da je važna informacija, ti ljudi, prošlo je gotovo mesec dana, još nisu ustanovili koja su lica iz kriminogene sredine i bilo koje sredine na kriminalan način upala u televiziju Informer. To im je bio zadatak. Još to nisu uradili, ali su se zbog jedne greške od juče, i to gde Dragan J. Vučićević čak nije ni odgovorno lice, setili su se da ga uhapse i još ga drže u kolima ispred stanice u Voždovcu. Da vam odgovorim najdirektnije, ja se nikada nisam stideo onoga ni gde sam odrastao. Bio na ivici, negde između ulice i fakulteta, i posle tragedije koja se dogodila mojim drugarima, okrenuo sam se školi i učenju, i postao jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta u Beogradu. Vi morate da naučite nešto o navijačima, nije ovde reč o pravim navijačima. Ovde imamo snimke kako prvo napadaju gradonačelnika Niša, imate snimke kako iste večeri tuku žene, imate nekoliko meseci kasnije kako napadaju žene, imate sve ono što govore. I nikakav to ne bi bio problem. Navijači, bar oni koji su pravi, nisu oni kriminalci, oni imaju neki svoj kodeks. Kod njih postoji neka vrsta džentlmenstva. Kod ovih vaših ne postoji nikakva vrsta džentlmenstva. Kod ovih vaših nije pitanje da li su hapšeni ili nisu hapšeni, jer da jesu, bezbednosne provere, ne bi mogli da prođu. Suština je u tome, da vam ja završim, a vi mene isključite u jednoj rečenici. Suština je u tome da vi ovo radite, bukvalno, sa samo jednim ciljem, da uništite Srbiju i stabilnost u Srbiji. Zato ste dali Vračarskom klanu zeleno svetlo da baca bombe po Srbiji - kazao je Vučić.

Vučić postavio pitanje, Čupić odgovorio

- I imamo li mi pravo da dovedemo, i kad možemo da vam dostavimo spisak naših navijačkih klubova da ulaze, biće mnogo finiji i mnogo pristojniji, bar neće da aplaudiraju, nego će da ćute i slušaju šta vam neko hoće da kaže - pitao je Vučić.

- Rekao sam poslanici Ani Brnabić, ona će vam to potvrditi i preneti, da možete i vi da dostavite spisak kao što je ovaj spisak dostavljen. Može da se dostavi više spiskova, da svi ljudi koji prođu bezbednosnu proveru, koji se pristojno ponašaju, mogu da prisustvuju sednicama. Tako da, ja nemam nikakav razlog da odbijem, ako je sve u redu i ako se ti ljudi, ovaj, uredno prijave da posmatraju sednicu i ne prave nikakav problem. Dakle, ja ću najnormalnije prihvatiti sve goste - kazao je Čupić.

Poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" napustili salu, Vučić ostao

Poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" napustili salu, Vučić ostao

- Javio sam se po povredi poslovnika, pošto vidim da je ovaj batinaš, jer su lagali da nije batinaš, pravi batinaš, dva puta hapšen zbog svega toga, ostao ovde. Nezvanično sam čuo vaše obrazloženje da je to u virtuelnom svetu, a onda ste ovde histerično aplaudirali zbog toga što je neko uhapšen zbog virtuelnog sveta, zbog nečega što je na sajtu objavljeno. Samo, nije virtuelno uhapšen, uhapšen je novinar i vlasnik, samo zato što vi ne možete da podnesete reč kritike, a ovog batinaša odavde niste želeli da izbacite napolje. Niste mi odgovorili na pitanje dokle će da traje pozivanje klubova navijača na ove sednice. Ja sam, što se tiče opomene, i u onom trenutku zaslužio, iako mislim to što sam rekao. Bolje je bilo da sam upotrebio reč "neljudi". Nije ostao niko od poslanika, poslaničke grupe "Srbija pobeđuje", i ništa tu nije bilo smešno, posebno ne ono što sam rekao za vas. Ali da vi aplaudirate, onako histerično i sladostrasno, pred dečakom čiji je otac uhapšen? I otac mu je uhapšen zbog reči, zbog toga što ne možete da podnesete drugačije mišljenje. Da tako sladostrasno i histerično aplaudirate pred tim momkom? Vi samo pokazujete celoj Srbiji kakvi ste neljudi - kaže Vučić.

Čupić izrekao opomenu, pa je povukao

- Jedna tehnička informacija, po proglašenju pauze, izrekao sam opomenu gospodinu Milimiru Vujadinoviću i sad je povlačim zato što je to bila moja greška. Ja se izvinjavam narodnom poslaniku - kazao je Čupić.

Pauza pet minuta

Predsednik Skupštine odredio je pauzu od pet minuta.

- Želim da dobijem dokaze o tvrdnjama narodne poslanice Ane Brnabić - kazao je Čupić.

Brnabić: Šta radite od ovog doma? Mi nećemo da trpimo ovo

- Da vam kažem, još jednom vam kažem, vi ste ovde predsednik svih narodnih poslanika i rekli ste, obećali ste, pred svim građanima Republike Srbije, da ćete čuvati dostojanstvo svih narodnih poslanika. Onaj koga ste pozvali i koji je danas na galeriji, je napisao na svom X nalogu: "SNS čacika, Lidija Vukićević, okupana je jogurtom na stepeništu ispred Narodne skupštine". Kako da se oseća narodna poslanica Lidija Vukićević kada ima takvog čoveka na galeriji, koji je valjda došao ovde da poštuje ovaj dom? Za šefa naše poslaničke grupe Aleksandra Vučića je napisao: "Jedan čovek nikad sreće nema." Je li to mi treba da trpimo? Da vas pitam, kako da se oseća Vukašin Vučićević, za čijeg oca je na svom X nalogu napisao: "Stavi ruzmarin ispod jastuka da ti večno miriše njiha"? Kako da se osećaju naši narodni poslanici, kada je na svom X nalogu napisao: "U Nišu se izlila kanalizacija ćacija"? Da li ste vi uopšte normalni? Šta radite od ovog doma? Mi nećemo da trpimo ovo. Mi imamo naše ljudsko dostojanstvo, vi nemate pravo da gazite po našem ljudskom dostojanstvu - rekla je Brnabić.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Vučić: Vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjih institucija sprovodi teror

- Uz to što sam zaprepašćen činjenicom da vi niste hteli da pravite neprijatnosti povodom minuta ćutanja zbog upokojenja mitropolita Bačkog, ili vladike Bačkog, Irineja Bulovića. Šokiran sam takvim tvrdnjama. Mi smo, naravno, pristojni ljudi i uvek ćemo takvi i biti. Nećemo da bilo kakva pitanja postavljamo. Svakome za koga mislite da je potrebno da se iskaže minut ćutanja, mi ćemo se tako ponašati. Nešto što je mnogo važnije. Jeste opet sami doneli odluku da dovodite navijačku grupu na tribinu ovde, pošto to više nikakvog smisla nema? Narodna skupština služi u sistemu podele vlasti da bude kontrolor izvršne vlasti, ima nekih kočnica i ravnoteža sa jednim delom izvršne vlasti, ali ne vrši punu kontrolu nad drugim delom izvršne vlasti? Ili želite da nam kažete da će navijačka grupa zvana "Plenum" da kontroliše nas ovde svakoga dana i da će da dobija ekskluzivne pozive od vas, a da niko ne razume zašto, da niko ne zna koji je razlog? Ili mi moramo da se navikavamo na nešto novo u Narodnoj skupštini, što nikada ranije nije bio slučaj? Želim takođe da vas obavestim, u skladu sa onim o čemu sam govorio juče: mi smo dobili informaciju, i danas ćemo napisati krivične prijave. Dobili smo informaciju da je Vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjeg "institucija" sprovodi teror u Srbiji. Noćas u 04:37 bačena je bomba na kuću gospodina Vujičića u Obrenovcu, direktora Pro Tenta. Bio je sa suprugom i dvoje dece u tom trenutku u kući. A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što je tukao žene? Izbacite ih napolje. Dakle, što se tiče grupe studenata koja se gore nalazi, oni su tukli žene, to nisu studenti nego batinaši. Pitao sam vas hoće li ova navijačka grupa svakoga dana da dolazi ovde i da nas maltretira, ili neće. I želim da vam ukažem na činjenicu da se ovde ne nalazi student jedan, ovde se nalazi batinaš. Batinaš koji je tukao žene u Nišu. Batinaš koji je napao i gradonačelnika Niša, batinaš koji je udarao žene na svakom mestu gde je stigao i kako je stigao. Na stranu što se on zalaže za nezavisno Kosovo, na stranu što se on zalaže za sve drugo za šta se niko normalan u ovoj državi ne zalaže, sve ja to mogu da razumem. Ali da nam dovodite ovde batinaša, čoveka koji napada žene, koji tuče žene, da nam on valjda bude kontrolor odozgo i da nam on soli pamet šta ćemo mi da radimo i kako ćemo da se ponašamo u ovom visokom domu, to nema nikakvog smisla. I molim vas da mi odgovorite: hoće li ovo biti praksa da navijačku grupu dovodite svakoga dana u Narodnu skupštinu, ili je ovo kraj? Ima li kraja navijanju u Narodnoj skupštini pošto oni ne ćute To ste videli juče, to ste videli jutros. Batinaš je odmah aplaudirao čim se obradovao, čim je čuo da je neko uhapšen. Zato što on tog nekog ne voli. Ne razumete kakvu sramotu pravite, napali ste i uhapsili ste čoveka zbog izazivanja panike. N1 i Nova S nisu izazivali paniku, ali on je izazvao paniku pa došla policija po njega. Pa to je takva sramota u savremenoj Evropi da reči nemam. Samo vas molim, obavestite me dokle će teror navijačke grupe u Narodnoj skupštini da traje - kaže Vučić.

Minut ćutanja za novinara Milana Jovanovića

Poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom novinaru Milanu Jovanoviću.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Bakić: Dali smo minut ćutanja upokojenom Irineju Buloviću i nismo hteli da pravimo neprijatne scene oko toga

- Juče smo dali minut ćutanja upokojenom Irineju Buloviću, i nismo hteli da pravimo neprijatne scene oko toga. Danas bismo zamolili da damo minut ćutanja novinaru Milanu Jovanoviću, simbolu borbe za slobodno novinarstvo i velikoj žrtvi bivšeg režima - izjavio je Jovo Bakić. Više o tome OVDE

Studenti prisustvuju sednici

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić je pozdravio članove Studentskog pokreta, koji prisustvuju sednici, i upozorio da je zabranjeno snimanje i fotografisanje u sali Skupštine.

Poslanici nastavljaju rad

Predsednik parlamenta je konstatovao da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika.

Skupština je juče posle celodnevne rasprave usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora.

Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora, a većina izabranih članova i zamenika članova su poslanici Studentske liste, dok poslanici "Srbija pobeđuje" neće učestvuju u radu odbora, jer ne mogu da imaju predsednike ni potpredsednike tih tela.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.