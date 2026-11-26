NA kapiji od kovanog gvožđa, na ulazu u portu hrama Sveta Tri jerarha, među Novosađanima poznatoj kao Almaška crkva po kraju u kom se nalazi, istaknut je crni barjak, u znak žalosti za Irinejom Bulovićem.

Foto: Tanjug

Sa desne strane, na samom ulazu u crkvu, stoji obaveštenje vernom narodu da se upokojio mitropolit novosadski i episkop bački, jedan od najvećih duhovnika i teologa u istoriji Srpske pravoslavne crkve.

Uveliko teku pripreme za sutrašnju svetu zaupokojenu liturgiju i čin opela. Nad odrom novopredstavljenog mitropolita Irineja, načelstvovaće patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava.

Od kako se pronela vest o smrti mitropolita, verni narod pohodi hramove, pali sveće i moli se za pokoj njegove duše.

Pomen za upokojenje U SABORNOM hramu, u čijoj će porti u kripti počivati mitropolit bački Irinej, juče je služen pomen za upokojenje, a kako saznajemo, služio je patrijarh srpski Porfirije. SPC je prethodno pozvala verni narod da uzme molitvenog učešća u pomenu za upokojenje duše novopredstavljenog oca i arhijereja Irineja.

- Radni dan je, pa još nema mnogo ljudi - međusobno kometarišu oni koji su došli u Almašku crkvu, prilaze oltaru da se prekrste i pomole, a onda u tišini zapale sveću.

Identičnu sliku zatičemo i u Sabornoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija, tik uz Vladičanski dvor, gde je takođe istaknut crni barjak u znak žalosti. Mladi i stari dolaze da upale sveće. Prilaze oltaru gde su na vidnom mestu, okružena svežim cvećem, crvena kamilavka i dva žezla. Tu, odmah, s desne strane je i Irinejeva uramljena fotografija.

Foto: Lj. P. Almaška crkva

Posle opela u Almaškoj crkvi, telo novopredstavljenog sluge božjeg arhijereja Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija.

Radmila Spasojević, koja već nešto više od tri decenije prodaje sveće u Sabornoj crkvi, skrušenim glasom, kazuje nam da je ponosna što je poznavala arhiepiskopa Irineja, čija će ih, kaže nam, duša, sada čuvati!

Akademik Slavenko Terzić: Plenio jednostavnošću Foto: Z. Jovanović ODLAZAK vladike Irineja je teško nadoknadiv gubitak ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu nego i za srpsko društvo u celini. Svojom ličnošću enciklopedijske širine, svojim bogoslovskim, filozofskim i filološkim obrazovanjem, znanjem mnoštva stranih jezika i svojim višedecenijskim javnim delovanjem, vladika Irinej ulazi u red istaknutih jerarha u istoriji SPC u celini. Imao sam čast da sa njim sarađujem (kao i sa akademicima Miloradom Ekmečićem i Pavlom Ivićem) u okviru pokreta za saradnju duhovno bliskih istočnohrišćanskih naroda.

Plenio je ne samo svojim mnogostrukim znanjima nego i jednostavnošću i posvećenošću u razgovoru sa ljudima različitih znanja i interesovanja. S jedne strane, bio je snažno utemeljen u istoriji i tradiciji svoga naroda dok je s druge strane bio spreman za saradnju sa pripadnicima drugih vera i kulturnih tradicija. Kao takav bio je izuzetno cenjen kao autoritet u svim pravoslavnim crkvama: njegove misli i reči su imale odjeka i u islamskom i rimokatoličkom svetu.

- Od svoje devetnaeste godine poznajem arhiepiskopa mitropolita Irineja i čast mi je i radost što sam tolike godine bila u njegovoj blizini - kazuje nam tihim glasom, biranim rečima Radmila. - Moja deca su ga zvala deda, jer nemaju svog. Svi smo ga mnogo voleli. On je tu sa nama i nikada ga nećemo zaboraviti. Takvih ljudi malo ima. Srećni smo što smo rođeni u ovom veku i živeli u njegovoj blizini. Poznavala sam i njegovu majku Zoru.

Radmilina sestra, kako nam kazuje je monahinja, pa su ona i njena deca često imali čast da ručaju sa mitropolitom Irinejom, i da su sa njim bili bliski, kao porodica.

Foto: Lj. P. Počivaće u Crkvi Svetog velikomučenika Georgija

U Sabornoj crkvi se priprema i kripta u kojoj će počivati mitropolit Irinej. Kako saznajemo, biće sahranjen u kripti gde je počivao Sveti Irinej (svetovno ime Ivan Ćirić), episkop bački do 4. oktobra 2022, kada je kanonizovan, a njegove mošti su izvađene i prenete u sam hram na poklonjenje vernicima.

U impresivnoj biografiji mitropolita bačkog dr Irineja Bulovića zapisano je da rođen 11. februara 1947. godine, od oca Mihaila i majke Zorke Bulović, u Stanišiću kod Sombora, a na krštenju je dobio ime Mirko. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, gimnaziju 1965. u Somboru, a 1969. diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu SPC u Beogradu. Za vreme studija primio je postrig u manastiru Ćelije kod Valjeva od svog duhovnog oca arhimandrita Justina Popovića, dobivši monaško ime Irinej.

Foto: Privatna arhiva Pećka patrijaršija, maj 1990. godine

Episkop raško-prizrenski Pavle (potonji patrijarh) rukopoložio ga je za đakona, a zatim za jeromonaha. Boravio je u manastiru Ostrog, gde je predavao u monaškoj školi, a od 1970. boravio je u Grčkoj na postdiplomskim studijama na Bogoslovskom fakultetu atinskog Univerziteta, gde je 1980. odbranio doktorsku disertaciju.

Autor je bogoslovskih radova i prevoda, a učestvovao je i u radu crkvenih komisija, međucrkvenim dijalozima i izdavačkoj delatnosti Srpske pravoslavne crkve. Tokom više od tri i po decenije arhijerejske službe smatran je jednim od najuticajnijih arhijereja SPC, bio je dugogodišnji član Svetog arhijerejskog sinoda.

Predsednik Skupštine CG Andrija Mandić: Trajno nadahnuće V.K. Sa dubokom tugom i nevericom primio sam vest o upokojenju mitropolita bačkog Irineja. Njegovim odlaskom naša Crkva i srpski narod izgubili su velikog duhovnika, izuzetnog bogoslova i mudrog čuvara naše vere, tradicije i duhovnog nasleđa. Njegova mudrost i reč ostaće trajno nadahnuće i dragoceno zaveštanje budućim generacijama.

Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu upućujem izraze najdubljeg saučešća. Neka ga gospod nastani u carstvu nebeskom, među pravednicima, uz njegovog sabrata, našeg voljenog mitropolita Amfilohija i druge velike arhijereje naše svete Srpske pravoslavne crkve. Večan mu pomen.

Eparhija budimljansko-nikšićka: Večnaja pamjat, dragi naš Vladiko

U Eparhiji budimljansko-nikšićkoj s bolom i tugom, ali sa čvrstom verom i nadom u neiskazanu ljubav i promisao Božju, primili su vest da je usnuo u gospodu voljeni duhovni otac i arhipastir, episkop bački Irinej.

Foto: Eparhija

- Na dan kada naša sveta Crkva proslavlja Svetog kralja Stefana Dečanskog - u čijoj je svetoj lavri, Visokim Dečanima, primio monaški postrig i započeo svoj krstonosni put za Hristom - Sveti kralj prizvao ga je u naručje Gospodnje i večnu radost. Vladika Irinej bio je i ostao od boga nam darovani duhovni stub vere i bogoslovske mudrosti naše Svete crkve, ali i istinski otac i učitelj crkve čiji se glas sa dubokim poštovanjem slušao širom pravoslavne i hrišćanske Vaseljene. U vremenima svakovrsnih duhovnih lutanja, ljudskih ambicija i istorijskih lomova, stajao je nepokolebljivo na braniku vere i crkvenog poretka.

- Duboko mudar i jevanđeljski dalekovid, svojim životom i rečju neprestano nas je upućivao da naš duhovni vid uvek bude usmeren ka večnim, neprolaznim izborima Carstva Nebeskog, a ne ka prolaznim i prevarnim senkama ovoga sveta. Sa sinovskom ljubavlju i blagodarnošću ispraćamo našeg oca, moleći se da ga gospod, kojem je verno služio, nastani u naseljima pravednika. A njega prizivamo da nas u svojim molitvama ne zaboravi, već da se sada, stojeći pred prestolom Božjim, moli i posreduje za sve nas i za našu svetu Srpsku pravoslavnu crkvu. Večnaja pamjat, dragi naš Vladiko - poručili su iz Eparhije budimljansko--nikšićke. (V. K.)

Akademik Svetislav Božić: Grmeo dubinom ljubavi Foto: Z. Jovanović USNULI mitropolit bački i arhiepiskop novosadski dr Irinej Bulović odlaskom u bolja staništa, ostavlja srpski rod na duhovnoj vetrometini, tik ispred čeljusti nemani koja nas decenijama vreba. No, njegov dah, Ava Justinom utisnut u srpsko disanje, tanani glas koji je dubinom ljubavi grmeo, ostaje sa Srbima kao najlepša pesma uz kolevku novorođenčeta spevana.

Dugo će srpski rod, u osami, prizivati tananu liriku duhovne ljubavi, velikog mitropolita dr Irineja Bulovića.

Davao je svetosavske odgovore i na geopolitička pitanja: Srbi su iznad Istoka i Zapada

BLAŽENOPOČIVŠI mitropolit dr Irinej Bulović nije izbegavao da se bavi aktuelnim ovozemaljskim geopolitičkim temama, ali u vanvremenskom svetosavskom duhu, u kome su Srbi "iznad Istoka i Zapada". U Božićnom intervjuu "Pečatu", koji je objavljen i u "Novostima", poručio je:

- Prema premudrim rečima Svetoga Vladike Nikolaja: nismo ni "Istok na Zapadu" ni "Zapad na Istoku", kako glasi apokrifna književna formulacija, po "umetničkoj slobodi" pripisana Stefanu Nemanji, koju on nikad nije izgovorio, a koju neupućeni i neznaveni smatraju autentičnom. Mi zapravo - duhovno, a zatim i kulturološki, civilizacijski, što znači i istorijski - pripadamo pravoslavnom Istoku, a ne savremenom Zapadu, koji se ni u teoriji ni u praksi više ne nadahnjuje hrišćanstvom. Dozvolite mi da zaključim rečima besmrtnoga Solženjicina: mi ne hrlimo ni nadesno ni nalevo, mi hrlimo uvis! Stoga smo, uvek i svagda, onde gde je, bez obzira na trenutne "političke odnose", istinska pravoslavna vaseljena, "vizantijski Komonvelt", i velika pravoslavna Rusija, bez koje nas danas ne bi ni bilo, a uz čiju moćnu lađu će ostati privezan i naš mali srpski čamac na burnoj pučini današnjega sveta.

Poslednji pozdrav Foto: D. Dozet ODLAZEĆI na lečenje u Institut u Sremskoj Kamenici, Irinej Bulović je, kako saznajemo, bio raspoložen. Pozdravio se, rekavši: "Vidimo se!". Na njemu se, kažu, nije moglo ništa primetiti, ni zrnce brige.

- To što je naš narod okrenut Istoku, sa koga "zasija Sunce pravde, Hristos Bog naš", kako pojemo u jednoj bogoslužbenoj himni, znači da za nas uvek sviće. To smo mi - narod koji nadvladava teškoće i iskušenja. Poslednjih decenija, uprkos svemu, pevamo punim plućima, punim srcem: sa Kosova zora sviće! Gračanica, sva u sjaju, dočekuje Vidovdan! Sa smirenjem, sa poverenjem u Boga, u godinama kada nekom izgleda da se zauvek mrači, da sa razvijenim barjacima stižu sva četiri jahača apokalipse, okrenuti smo Gračanici, Pećkoj patrijaršiji, Dečanima, jer znamo da tamo gde je stradanje najveće, tamo gde je krst raspeća, dolazi i spasenje, dolazi i vaskrsenje.