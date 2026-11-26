DANAS vam predlažemo da isprobate recept za pecivo od lisnatog testa sa viršlama i slaninom.

Foto: Printskrin Jutjub/Chana's creations

Njegova priprema je jednostavna, a ni sastojci nisu skupi. Kada jednom probate ovo slano pecivo, zaboravićete na pekaru.

Sastojci:

1 pakovanje lisnatog testa

2 viršle

1 pakovanje pančete ili slanine

1 paprika

malo tvrdog sira

2 kašike crnog susama

1 jaje

Recept za slano pecivo:

Odmrznite lisnato testo, pa ga malo razvucite oklagijom. Isecite na trake, pa na svaku traku stavite parče slanine i preklopite. Viršle skuvajte i isecite na parčiće. Zatim stavite jedno parče na lisnato testo i urolajte. Probodite čačkalicom da se testo ne odvoji. Poređajte na pleh obložen pek-papirom, premažite umućenim jajetom, pa stavite parče sira i pospite susamom. Na vrh stavite malo secakne paprike, pa pecite u zagrejanoj rerni na 210 °C oko 15-20 minuta.

(Stvar ukusa)