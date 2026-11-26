IDEALNO ZA DORUČAK, ILI VEČERU: Slano pecivo od lisnatog testa punjeno slaninom i viršlama (VIDEO)
DANAS vam predlažemo da isprobate recept za pecivo od lisnatog testa sa viršlama i slaninom.
Njegova priprema je jednostavna, a ni sastojci nisu skupi. Kada jednom probate ovo slano pecivo, zaboravićete na pekaru.
Sastojci:
1 pakovanje lisnatog testa
2 viršle
1 pakovanje pančete ili slanine
1 paprika
malo tvrdog sira
2 kašike crnog susama
1 jaje
Recept za slano pecivo:
Odmrznite lisnato testo, pa ga malo razvucite oklagijom. Isecite na trake, pa na svaku traku stavite parče slanine i preklopite. Viršle skuvajte i isecite na parčiće. Zatim stavite jedno parče na lisnato testo i urolajte. Probodite čačkalicom da se testo ne odvoji. Poređajte na pleh obložen pek-papirom, premažite umućenim jajetom, pa stavite parče sira i pospite susamom. Na vrh stavite malo secakne paprike, pa pecite u zagrejanoj rerni na 210 °C oko 15-20 minuta.
(Stvar ukusa)
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