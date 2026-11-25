PET DOBITNIH TIKETA U JEDNOM DANU: Sjajan učinak redakcije Tipa, danas nastavljamo u istom ritmu
Izuzetno uspešan kladilački danje iza nas.
Redakcija Tipa je u utorak pogodila čak pet tiketa i obradovala čitaoce koji su pratili naše predloge.
Pogodili smo tikete za igre „oba tima daju gol” kao i „3+ tiket”, prošle su nam i „sigurice” drugi dan zaredom, kladioničarski koktel, kao i „Tip tiket dana” koji je bio treći uzastopni dobitni u ovoj rubrici.
Naša redakcija je i za danas pripremila niz zanimljivih predloga, a bogata ponuda utakmica Lige šampiona pruža nam priliku da nastavimo uspešnu seriju.
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