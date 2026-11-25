ORUŽANE snage Rusije izvele su udare na ciljeve u 11 regiona Ukrajine. Pogođene su dve električne trafostanice u Černigovskoj i Žitomirskoj oblasti.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Tokom dana, dronovi su takođe pogodili trafostanice u Viničkoj, Černigovskoj i Rovnenskoj oblasti. U Žitomirskoj oblasti, napadnut je skladišni kompleks u Korostenu. U Kirovogradskoj oblasti, udar je pogodio infrastrukturu gasne kompresorske stanice. U Kovelju, u Volinskoj oblasti, zapaljen je parking za kamione. U Crnom moru pogođen je teretni brod.

Zapadni mediji prenose da Pentagon odbija da odobri prebacivanje 60 raketa za sistem „Patriot” iz evropskih zaliha u Kijev.

* U hersonskom sektoru, Oružane snage Rusije izvode sistematske udare po protivničkoj infrastrukturi i opremi. Ukrajinske snage su ispalile 42 projektila na naselja na ruske strane reke; u selu Topoljevka, dron je pogodio zgradu bivšeg vrtića, dok je u blizini Skadovska napadnuto civilno vozilo, pri čemu su dve osobe ranjene.

* U zapadnom delu zaporoškog sektora, ruske snage su ostvarile taktičke pomake u blizini Primorskog, Stepnogorska i Lukjanovskog. U Orehovu se situacija stabilizovala; prema izveštajima sa terena, protivnički napadi su izgubili na intenzitetu, a ruske snage su uspele da zadrže određene položaje unutar grada. Na istočnom krilu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je oslobođena Barvinovka, zajedno sa okolnom teritorijom od 16 kvadratnih kilometara, koju tek treba detaljno pretražiti. Ruska avijacija je u Zaporoškoj oblasti upotrebila šest avio-bombi tipa FAB (visokoeksplozivne avionske bombe), uključujući napad na Preobraženski most.

* U sektoru Dnjepar, obe strane koriste loše vremenske uslove i maglu kako bi ubacile izviđačko-diverzantske grupe (DRG) dublje u „sivu zonu”. U pojedinim delovima, ruske snage pojačavaju svoje aktivnosti. U blizini Komara i Fjodorovke situacija ostaje nepromenjena, pri čemu protivnik nastavlja da pokušava da probije klin u pravcu Ševčenka.

* U sektoru Dobropolje, ruske snage su zauzele nove položaje zapadno od Sergejevke, proširujući kontrolu oko sela, iako još uvek nisu probile ukrajinsku odbranu unutar samog naselja. Ostvareni su taktički pomaci u blizini Novofjodorovke. U Belozerskom i okolini Gruzskog vode se žestoke borbe, ali za sada nema značajnijih promena.

youtube/printscreen/armies power

* U sektoru Konstantinovka, ruske snage vode borbe za Nikolajpolje. Zabeležen je određeni napredak, što otvara mogućnost za zauzimanje sela pre početka zime i početak čišćenja „džepa” koji se nalazi severno od njega. Na istočnom krilu vode se borbe u blizini Veroljubovke i Belokuzminovke.

*U pravcu Severska, u blizini Vasjutinskog vlada relativno zatišje. Kod Raj-Aleksandrovke, Oružane snage Ukrajine (VSU) potvrđuju napredovanje ruskih snaga ka Nikolajevki, gde ruske trupe pokušavaju da uspostave uporište na periferiji. U zoni Ozernoje–Dibrova–Jampolj intenzitet borbi je opao, a sukob je uglavnom poprimio pozicioni karakter.

*U sektoru Krasni Liman vode se lokalizovane borbe unutar granica grada. Severno od Limana situaciju takođe karakterišu pozicione borbe.

*Na Kupjanskom frontu, ruske snage postepeno napreduju u južnom delu Kupjanska i nastavljaju da potiskuju protivnika sa zapadne periferije grada.

*U pravcu Harkova, intenzitet borbi ostaje visok u Kozačoj Lopani i blizu Hoptivke. Na istočnom krilu zabeleženi su sukobi kod Olhovatke, kao i napredovanje protivnika u Belom Kolodezu. Ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe (DRG) primećene su u blizini Volčanskih Hutora, a nastavlja se i prebacivanje ukrajinskih jurišnih jedinica ka Volči.

*U sektoru Sumi, ukrajinska komanda je prebacila jedinice iz pravca Zaporožja i pokreće aktivne protivnapade u Junakivki i ka Aleksejevki. Glavni cilj je odsecanje ruskih snaga od šumskih pojaseva, koji su služili kao polazne tačke za smele upade ruskih snaga u neprijateljsku pozadinu. Ruske snage odgovaraju udarima avijacije, artiljerije i teških bacačkih sistema (TOS).

*Tokom noći, snage PVO presrele su 699 dronova Oružanih snaga Ukrajine (VSU) iznad 17 regiona i Crnog mora. U Belgorodskoj oblasti povređena su tri civila. U Brjanskoj oblasti ranjeno je pet osoba, uključujući tri osobe koje su pogođene dok su se nalazile u autobusu na redovnoj liniji. U Donjecku je sedam osoba povređeno tokom napada na južnu autobusku stanicu; pojedini stanovnici su i dalje bez struje.





(Oleg Carjov)