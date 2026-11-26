EU je zaglavljena u najkontroverznijim pregovorima o budžetu u svojoj istoriji, a glavni krivac je nemački kancelar Fridrih Merc. Lider iz Berlina pokušava da izdejstvuje još novca za Ukrajinu, ali da ga obezbede sve članice Unije. Za danas je zakazana još jedna runda usaglašavanja sedmogodišnjeg plana potrošnje za period od 2028, do 2034. Procedura donošenja višegodišnjeg budžetskog zakona komplikovana je i bez ove glavne nesuglasice, jer je uslov jednoglasno odobrenje u Evropskom savetu, a potom i usvajanje u Evropskom parlamentu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Objavljen prošlog leta, nacrt budžeta odražava rastuću militarizaciju Evropske komisije pod vladavinom Ursule fon der Lajen. On podrazumeva gotovo udvostručenje gornje granice potrošnje, sa 1,2 biliona na 1,985, dakle, bezmalo dva biliona evra. Za vojnu industriju planirana je 131 milijarda, što je petostruko povećanje! S druge strane, traži se smanjenje broja glavnih programa finansiranja EU sa 52 na 16, što znači ukidanje nekih višegodišnjih subvencija za ribarstvo i poljoprivredu.

Austrija, Danska, Finska, Nemačka, Holandija i Švedska, kao tabor finasijera, zahtevaju da se smanje subvencije, a koalicija od 17 država sa velikim poljoprivrednim sektorima među kojima su Bugarska, Mađarska, Italija, Poljska i Španija, žele da se poljoprivredne subvencije povećaju, čak i ako bi EU, morala da se zadužuje.

Predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta, pokuša je, prošlje nedelje, da postigne kompromis sa predlogom od 1,582 biliona evra, koji uključuje povećanje vojno-industrijskih izdataka za 232 odsto i rezervu od 100 milijardi za pomoć Ukrajini. Košta planira da ove programe finansira smanjenjem subvencija i novim porezima na tehnološke kompanije, duvan i emisiju ugljenika. Predlog je, međutim, propao. Poljoprivredni giganti EU, odbacili su smanjenje za poljoprivredu, dok je ostalima Koštin budžet ostao "pretereno ekstravagantan".

Na scenu tu stupa Nemačka koja, kao zemlja koja budžetu Unije najviše doprinosi, svojim zahtevom da se kasa preusmeri sa subvencija siromašnijim članicama na odbranu, industriju i pomoć Ukrajini. Kako mediji komentarišu, Mercova nepopularna vlada bori se sa drugim najvećim nivoom nacionalnog duga u istoriji države. Najveća jabuka razdora, dodatni je zahtev Berlina, koji je Merc, početkom meseca, izneo u pismu Košti. On je zapretio da će staviti veto na sedmogodišnji budžet ako se svih 27 članica ne slože da pokriju projektovani manjak finansiranja Kijeva od 115 milijardi evra u 2027, uključujući plaćanje kamata na zajam od 45 milijardi, koji Evropska komisija trenutno pokušava da pozajmi za Ukrajinu.

- Jednoglasna podrška Kijevu, preduslov je za raspravu o budžetu - napisao je Merc Košti, ne ostavljajući mesta za ubeđivanje.

Ovakav stav odobrava sve manje Nemaca, jedva 10 odsto, a tako nizak rejting čini Merca najnepopularnijim posleratnim nemačkim liderom. Protesti "generacije Z" širom zemlje, zahtevaju da se odustane od obavezne vojne službe, a finansiranje preusmeri sa ponovnog naoružavanja na škole i socijalne usluge. Prvi put otkako traje rat u Ukrajini, većina Nemaca (53 odsto) protivi se vojnoj pomoći Ukrajini. Dve trećine Nemaca veruje da Nemačka i Evropa ne čine dovoljno da promovišu mirovne pregovore između Kijeva i Moskve.

Mediji komentarišu da ovi procenti ne daju Mercu politički kapital koji bi mogao da potroši gurajući svoju nepopularnu viziju za EU budžet. Ipak, uoči današnjih pregovora, nema najava kompromisa.