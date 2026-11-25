Zvanična svetska rang-lista ne mora nužno da bude i najverniji pokazatelj kvaliteta tenisera, a možda najbolji primer za to je Novak Đoković.

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Prema zanimljivom poređenju ATP liste i Elo rejtinga, koje je na instagramu objavio specijalizovani teniski profil "Set end smeš", srpski as zaslužuje znatno bolji plasman od sadašnjeg.

Đoković je na kraju sezone dvanaesti teniser sveta sa 2.940 bodova, dok je prema Elo sistemu četvrti, iza Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva.

Po čemu se razlikuju ova dva sistema rangiranja? Dok ATP lista vrednuje rezultate ostvarene na turnirima u prethodne 52 nedelje, Elo sistem, koji je prvobitno razvijen za potrebe rangiranja šahista, uzima u obzir i snagu protivnika. Pobeda nad bolje rangiranim rivalom donosi veći napredak, dok poraz od slabijeg protivnika ima veće posledice. Pritom, teniser nije prinuđen da brani bodove osvojene godinu dana ranije.

Upravo zbog toga Đokoviću, koji je značajno smanjio broj turnira na kojima učestvuje, Elo sistem ide u prilog. Sa 39 godina i dalje je među četvoricom najboljih na svetu prema nekoliko nezavisnih statističkih modela.

Zanimljivo je i da je Zverev, iako godinu završava na prvom mestu ATP liste, prema Elo rejtingu tek treći. Nemac je izgubio poslednjih deset međusobnih duela sa Sinerom i pet od poslednjih šest sa Alkarazom.

Među najpotcenjenijim teniserima su i Lorenco Muzeti, koji je na zvaničnoj listi 27, a na prikazanoj Elo listi 18, Valentan Vašero (26. odnosno 17.) i Alehandro Davidovič Fokina (16. odnosno 11.).

Na suprotnom kraju spektra nalazi se Flavio Koboli, sedmi teniser sveta prema prikazanoj ATP listi, a tek 26. prema Elo rejtingu. Italijan je ove sezone stigao do finala Rolan Garosa, iako je pred završni masters imao skor od 36 pobeda i 24 poraza.

Treba imati u vidu da ne postoji jedinstvena zvanična Elo lista i da se rezultati različitih statističkih modela mogu razlikovati.

Ipak, za kladioce je ovakav način rangiranja posebno zanimljiv, jer je prevashodno usmeren na procenu verovatnoće pobede u konkretnom meču, a ne na vrednovanje ukupnog sezonskog učinka.