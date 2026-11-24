Na ovo su čekali više od decenije: Češka je u polufinalu Dejvis Kupa
Teniska reprezentacija Češke je polufinalista Dejvis kupa, prvi put posle 2014.
Muška teniska reprezentacija Češke plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je večeras u četvrtfinalu Završnog turnira u Bolonji pobedila selekciju Kanade 2:0.
Prvi poen selekciji Češke doneo je Tomaš Mahač, koji je savladao Kanađanina Lijama Dreksla 6:2, 3:6, 6:2. Pobedu reprezentaciji Češke obezbedio je Jirži Lehečka, koji je nadigrao Feliks Ože-Alijasima 7:6 (7:4), 6:2.
Češka će u polufinalu Dejvis kupa igrati protiv pobednika duela između Italije i Južne Koreje, koji je na programu sutra.
Preostala dva četvrtfinala Dejvis kupa biće odigrana u četvrtak, a sastaće se Velika Britanija - Nemačka i Austrija - Španija.
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