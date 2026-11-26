PROPIS kojim Priština želi da stavi pod kontrolu i preuzme srpsko kulturno i istorijsko nasleđe, usvojen u prvom čitanju u tzv. kosovskom parlamentu, doveo je narod i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji gotovo do očajanja.

Foto D. Zečević / D. Milovanović

Namera je očigledna, da se posle gotovo tri decenije ubistava, progona i zatiranja srpskih korena, prisvoje i preotmu hramovi SPC, vekovni dokaz postojanja i opstajanja našeg naroda na Kosmetu.

Prema rečima Jovane Radosavljević, poslanice Srpske liste, problem u nacrtu tzv. zakona o centralnom inspektoratu su prevelika ovlašćenja koja dobija novoformirana "agencija za nadzor kulturnog nasleđa", kao i to što se nijednom reči ne spominje SPC, niti zakoni koji posebno štite njene svetinje.

- Na prvi pogled, nacrt zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe deluje kao tehnički zakon - kaže Radosavljevićeva. - Osniva se agencija za nadzor kulturnog nasleđa. I crkva i mi podržavamo stručni nadzor nad nasleđem, to uopšte nije sporno, ali problem su ovlašćenja koja ova agencija dobija i to što ih dobija bez ikakvih garancija za naše svetinje. Inspektor koji odgovara isključivo nadležnom ministarstvu u Prištini moći će da zaustavi radove na našim manastirima i crkvama, da zabrani njihovu konzervaciju i obnovu i da naloži čak i ukidanje dozvola u zaštićenim zonama oko naših svetinja.

Ona upozorava da je posebno zabrinjavajuće to što ovaj "zakon" uvodi pretnju krivičnim gonjenjem i da predviđa, kada inspektor naloži da se dozvola suspenduje ili ukine, da je službenik dužan da to uradi u roku od 15 dana ili se protiv njega može pokrenuti krivični ili prekršajni postupak:

Garancije i zaštita RADOSAVLjEVIĆEVA ističe da se Srpska lista ne protivi zaštiti kulturnog nasleđa:

- Mi vidimo prednost u tome da postoji institucionalni mehanizam koji štiti kulturno nasleđe. Mi samo tražimo da se ta zaštita sprovodi uz poštovanje postojećih zakona i garancija na koje je i Evropska unija, odnosno Evropska komisija, u svom izveštaju pre tri nedelje sama ukazala.

- To znači da je službenik pod pritiskom da izvrši nalog inspektora čak i kada je dozvola za radove izdata uz saglasnost crkve, u skladu sa propisom o specijalnim zaštićenim zonama. Inspektor može i sam da pokreće prekršajne i krivične postupke zbog radova koje smatra neovlašćenim, pa bi se moglo desiti da se monasi ili majstori koji obnavljaju manastir nađu pod pretnjom krivičnog postupka samo zato što inspektor drugačije tumači zakon od crkve.

Predloženi propis, ukazuje Radosavljevićeva, nijednom rečju ne pominje SPC, niti zakone koji danas posebno štite te svetinje, a to su zakoni o specijalnim zaštićenim zonama i o slobodi veroispovesti:

- Daju se velika ovlašćenja, uključujući i mogućnost krivičnog gonjenja, a ne postoji nijedna kočnica koja bi u ovom slučaju štitila prava SPC.

Predstavnici Srpske liste podneli su u utorak pet amandmana, čija je suština da zaštita mora da bude upisana u sam zakon, a ne da zavisi samo od dobre volje inspektora.

- Tim amandmanima je predviđeno da inspektorat mora da poštuje postojeća prava SPC, da zakoni o specijalnim zaštićenim zonama i o slobodi veroispovesti imaju prednost, što ovaj predlog zakona sada ne predviđa - kaže Radosavljevićeva. - Drugo, odluka inspektora ne može da zameni saglasnost crkve tamo gde je zakon traži, niti da ugrozi pravo SPC da nesmetano koristi i održava svoje svetinje.