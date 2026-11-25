JAVNA NABAVKA: Požarevački Centar za socijalni rad traži prevoznike za učenike i njihove pratioce
POŽAREVAC – Požarevački Centar za socijalni rad pokrenuo je javnu nabavku za uslugu prevoza ličnih pratilaca dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Vrednost ove nabavke procenjena je na 10.909.090 dinara, bez uračunatog poreza. U narednoj godini predviđen je prevoz za najmanje 28 učenika i njihovih pratilaca na teritoriji grada, kao i za 11 učenika i osam ličnih pratilaca na relaciji do Beograda i nazad. Požarevac–Beograd–Požarevac, kao i prevoz najmanje 28 učenika i njihovih pratilaca na teritoriji grada Požarevca.
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