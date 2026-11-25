LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je zabrinut zbog ekonomskih poteza nove vlasti, posebno najava preispitivanja ugovora sa stranim investitorima, ocenjujući da bi takva politika mogla negativno da utiče na zaposlenost i privredu Srbije.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Vučić je naveo da su tržni centri i restorani, prema njegovim zapažanjima, slabije posećeni nego prethodnih godina uoči novogodišnjih praznika. Istovremeno je ukazao na podatke o potrošnji koji, kako je rekao, pokazuju visok nivo kupovine.

Posebno je kritikovao najave revizije ugovora sa kineskim kompanijama, među kojima je izdvojio Ziđin, železaru u Smederevu i Linglong.

– Kada kažete Kinezima da ćete da vršite reviziju svakog njihovog ugovora, Linglonga, koji nam je četvrti ili peti izvoznik, železare, koja je drugi izvoznik, Ziđina, koji je prvi izvoznik, pa šta ćete onda da radite? – upitao je Vučić.

On je pomenuo i projekat Ekspo, tvrdeći da su predstavnici nove vlasti najavljivali njegovo obustavljanje i da je deo aktivnosti već zaustavljen.

O Zakonu o radu i nezaposlenosti



– Pravio sam Zakon o radu da bismo imali više zaposlenih radnika, da bi bili zaposleni, a ne nezaposleni. Pravio sam taj zakon da bih poslodavcima omogućio da zapošljavaju radnike – rekao je Vučić.

On je ocenio da je zakon trebalo da bude još stroži i izneo podatke o smanjenju nezaposlenosti tokom prethodnog perioda.

– Mi danas imamo 7,2 odsto nezaposlenih, a imali smo 25,9 odsto – naveo je Vučić.

Dodao je da, prema njegovim saznanjima, pojedini poslodavci razmatraju zatvaranje radnih mesta, dok deo građana ponovo razmišlja o odlasku iz Srbije.

Upozorio na mogućnost gubitka nekoliko hiljada radnih mesta u medijima



Pomenuo je i ranije najave Željka Mitrovića o otpuštanju približno 1.000 radnika.

– Samo u toj sferi ćete da imate tri do četiri hiljade ljudi manje – rekao je Vučić.

On je ocenio da bi smanjenje zaposlenosti u privatnom sektoru moglo da dovede do povećanja broja ljudi koji se finansiraju iz državnog budžeta.

Vučić je kritikovao i kadrovska rešenja nove vlasti, tvrdeći da pojedini funkcioneri ne poznaju dovoljno zakonska ovlašćenja institucija kojima rukovode.

Kao primer naveo je postavljanje funkcionera u Predsedništvu Republike, za koje tvrdi da vršilac dužnosti predsednika Republike nema zakonsko ovlašćenje.

On je ocenio da bi u slučaju sličnih postupaka predstavnika prethodne vlasti bili pokrenuti postupci zbog sumnje na zloupotrebu položaja.

Na kraju se ponovo osvrnuo na hapšenje Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da predstavnici vlasti zanemaruju primedbe na zakonitost njegovog zadržavanja.