Fudbalere Crvene zvezde večeras od 21 čas očekuje jedno od najvažnijih evropskih gostovanja ove jeseni, pošto u okviru četvrtog kola Lige konferencije izlaze na megdan ekipi Genta.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Trener srpskog šampiona Albert Rijera prelomio je oko startne postave i odlučio da na teren pošalje ono najjače što u ovom trenutku ima, uprkos kadrovskim problemima koji su ga zadesili pred put.

Na golu neće biti nikakvih eksperimenata, pošto je mesto među stativama ponovo povereno sigurnom Mateusu.

Defanzivni bedem ispred njega činiće trojka u sastavu Juta Nakajama, Stefan Gudelj – koji se vraća u tim nakon odrađene suspenzije – i Miloš Veljković, pred kojim je idealna prilika da se dobrim izdanjem iskupi za nešto slabije partije u prethodnom periodu.

Španski strateg na ovom susretu definitivno neće moći da računa na povređenog Timija Maksa Elšnika, pa će u srcu veznog reda uz iskusnog Radeta Krunića zaigrati Matej Gaštarov.

Nešto ofanzivnije zadatke u manevru imaće Vasilije Kostov i Handel, dok će za probojnost po bokovima biti zaduženi Vladimir Lučić po levoj i brzonogi Osman Bukari po desnoj strani.

U samom špicu napada od prvog minuta delovaće Mirko Ivanić, dok iskusni Marko Arnautović ostaje kao džoker sa klupe, od kog se očekuje da u nastavku utakmice donese prevagu i dodatnu snagu.

Očekivani sastav Crvene zvezde (3-4-3): Mateus – Nakajama, Gudelj, Veljković – Gaštarov, Krunić, Handel, Kostov – Bukari, Lučić, Ivanić.

