OSNIVAČ i glavni urednik američkog lista The Pavlovic Today, Ksenija Pavlović, oglasila se na društvenoj mreži Iks i komentarisala hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

- Srpski novinar i vlasnik medija Dragan J. Vučićević uhapšen je jutros u Beogradu. Najpre je, odmah nakon izborne pobede Studentske liste, besna rulja upala u njegovu redakciju dok je program išao uživo. Zatim su usledila regulatorna ograničenja koja je njegovoj televizijskoj stanici nametnuo REM. Sada dolazi i njegovo hapšenje - napisala je Pavlović.

Foto: Printskrin Iks

Podsetila je da Srbiju obavezuje član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji štiti slobodu izražavanja, uključujući političku kritiku i novinarsko izveštavanje.

- Ova zaštita se primenjuje bez obzira na političke stavove ili uređivačku politiku novinara. Sloboda govora i sloboda štampe su kamen temeljac demokratije. Državni aparat se nikada ne sme koristiti za obračun sa medijima. Ono što se dešava u Srbiji je duboko zabrinjavajuće - navela je Pavlović.

Foto: Printskrin Iks

Istakla je da se veoma dobro se seća dana kada je Milošević hapsio novinare.

- Mislila sam da su dani kada smo se budili uz vesti o hapšenju novinara u Srbiji davno iza nas. Duboko je uznemirujuće videti kako se istorija ponavlja - zaključila je ona.