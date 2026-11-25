GLAVNA UREDNICA AMERIČKOG LISTA O HAPŠENJU VUČIĆEVIĆA: Ono što se dešava u Srbiji je duboko zabrinjavajuće
OSNIVAČ i glavni urednik američkog lista The Pavlovic Today, Ksenija Pavlović, oglasila se na društvenoj mreži Iks i komentarisala hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.
- Srpski novinar i vlasnik medija Dragan J. Vučićević uhapšen je jutros u Beogradu. Najpre je, odmah nakon izborne pobede Studentske liste, besna rulja upala u njegovu redakciju dok je program išao uživo. Zatim su usledila regulatorna ograničenja koja je njegovoj televizijskoj stanici nametnuo REM. Sada dolazi i njegovo hapšenje - napisala je Pavlović.
Podsetila je da Srbiju obavezuje član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji štiti slobodu izražavanja, uključujući političku kritiku i novinarsko izveštavanje.
- Ova zaštita se primenjuje bez obzira na političke stavove ili uređivačku politiku novinara. Sloboda govora i sloboda štampe su kamen temeljac demokratije. Državni aparat se nikada ne sme koristiti za obračun sa medijima. Ono što se dešava u Srbiji je duboko zabrinjavajuće - navela je Pavlović.
Istakla je da se veoma dobro se seća dana kada je Milošević hapsio novinare.
- Mislila sam da su dani kada smo se budili uz vesti o hapšenju novinara u Srbiji davno iza nas. Duboko je uznemirujuće videti kako se istorija ponavlja - zaključila je ona.
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