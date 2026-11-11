SRPSKA KRALJICA VIDALA RANE NAŠIM JUNACIMA: "Novosti" u živopisnom gradiću Lardi, nadomak Pariza, na grobu Natalije Obrenović
STARO groblje u Lardiju, četrdesetak kilometara južno od Pariza. Među uredno održavanim grobovima nalazi se i poslednje počivalište srpske kraljice Natalije Obrenović.
Neobičan, izazovan i težak životni put imala je srpska kraljica koja, zaboravljena od mnogih, počiva uz skromni kameni spomenik u obliku luka. Njena životna priča išla je stradalničkim pravcem. Rođena je 1859. godine u Firenci, kao Natalija Petrovna Keško, u porodici rusko-moldavskog porekla. Sa svega šesnaest godina, 1875. udala se za srpskog kneza Milana Obrenovića, s kojim je dobila sina Aleksandra.
Njihov buran brak, opterećen Milanovim neverstvima i političkim razmimoilaženjima, okončan je razvodom 1888. Zbog sukoba s bivšim suprugom i borbe za uticaj na sina, proterana je iz Srbije 1891. Nastanila se u Bijaricu, u vili "Sašino", nazvanoj po sinu. Njena dvorska dama Draga Mašin upravo se tu zbližila s Aleksandrom. Natalija se žestoko protivila njihovom venčanju 1900. godine, smatrajući Dragu nedostojnom prestola, i prekinula odnose sa sinom.
Razočarana i napuštena, u katoličanstvo je prešla 1902. u Berku na severu Francuske. Ubistvo sina 1903. potpuno ju je slomilo. Po izbijanju Prvog svetskog rata, 1914. preselila se iz Bijarica u Pariz, gde je utočište pronašla kod časnih sestara u samostanu Notr Dam de Sion, u ulici Notr Dam de Šan.
Tokom rata pomagala je srpskim izbeglicama i ranjenicima. Ostatak života provela je povučeno, u crnini, posvećena molitvi i dobročinstvima. Umrla je 1941. godine u Parizu, a sahranjena u Lardiju.
Tamo gde je kraljica nekada živela u Parizu tragova, nažalost, više nema. Kompleks Notr Dam de Sion srušen je početkom sedamdesetih godina prošlog veka i na njegovom mestu podignut je savremeni školski kompleks. Danas je tu katolički internat istog imena. Pitamo za kraljicu. Nisu upućeni.
ŠTA JOJ JE DRUGO PREOSTALO
Srećemo na groblju i one koji o Nataliji Obrenović ništa ne znaju. Žan Pjer i Ivet su došli iz Pariza u posetu prijateljima. Pomažu nam u fotografisanju. Kad smo im ispričali Natalijinu sudbinu, poručuju da joj, posle svega što je preživela, ništa drugo i nije bilo preostalo, nego da ode u samostan.
U ovoj ulici, između Monparnasa i Lukseburškog parka, inače, ima nekoliko tragova ranijeg manastirskog života. Na više adresa ovde se nalazilo nekoliko sestrinskih konačišta, a bio je u blizini i muški samostan. Na jednom od ovih mesta danas se nalazi starački dom. Ni tu ništa ne znaju o srpskoj kraljici koja je u ovom kraju provela punih 27 godina.
Razlikuju se i podaci o kraljičinoj smrti. Često će se u njenoj biografiji, naročito na srpskom jeziku, pronaći da je umrla u manastiru u Sen Deniju, u pariskom severnom predgrađu. Misli se po svoj prilici na nekadašnji karmelićanski samostan, koji je 1981. godine pretvoren u Muzej umetnosti i istorije "Pol Elijar". Međutim, izvori nisu saglasni. Istorijski muzej iz Bijarica, koji se posebno bavi Natalijinim boravkom u Francuskoj, navodi vrlo precizno da se kraljica povukla u manastir Notr Dam de Sion u Parizu, da su joj sestre ostavile na raspolaganju posebne odaje, te da je upravo tu i preminula.
Postoje i neki izvori koji navode da je kraljica poslednju zimu pred smrt provela u Lardiju kod prijateljice Žan Anrijet Emili Vivo, te da je upravo zbog toga i sahranjena u Lardiju. Pouzdanih podataka, međutim nema. To, i činjenica da se pominju dva datuma njene smrti, 5. i 8. maj, samo govore u prilog tome da je kraljica dugi niz godina živela potpuno povučeno i bez interesovanja drugih za njenu sudbinu.
Postoje čak i podaci da je najpre sahranjena u mestu Isi Le Mulino, u neposrednom pariskom južnom predgrađu, pa da su njeni posmrtni ostaci tek kasnije prebačeni u Lardi. Ono što se praktično sada jedino sa sigurnošću može reći, jeste da njen grob danas zaista postoji u ovom živopisnom gradiću nedaleko od Pariza, na pravcu Nacionalnog puta 20 koji je, pre izgradnje auto-puta, posle Drugog svetskog rata, mnoge familije iz prestonice vodio put Mediterana.
Drum do Lardija vijuga kroz žitna i kukuruzna polja, uzorane oranice i šumarke, uz bambuse, parcele s polegnutim jarkim bundevama i plantaže gde kupci sami beru povrće. Usput, kombajni dižu hlebnu prašinu. Kamene kuće obrasle cvećem, iz nekog drugog veka.
Na ulasku u groblje, cvrkut ptica preseca prolazak voza obližnjom prugom. A kad prođe voz, ponovo grobna tišina. Leptir, muk i sve ono što je potrebno za večni mir. Bagremovi iz obodne šume nadvili se nad humkama preko kamene ograde. Ovde je i spomenik poginulima za francusku naciju.
Nigde posebnog znaka na ulazu u groblje da ovde počiva jedna kraljica. Spomenik u gornjem delu groblja jednostavan je i prepoznatljiv, u obliku kamenog luka, sa natpisom "Nj.V. kraljica Natali od Srbije" i godinom rođenja i smrti, na francuskom jeziku. Malo rizle sa strane, busen lavande u blizini. Poneka travka izvire iz belih kamenčića, tek da pokaže da se život uvek obnavlja.
Na ulazu srećemo stariju gospođu Natašu, koja se u ovaj kraj nedavno doselila. Kaže nam da, naravno, kao i mnogi drugi žitelji ove varošice, zna da je kraljica tu sahranjena. Ispred medijateke, u zgradi stare opštine, Liz, žena tridesetih godina, s detetom žuri u obdanište. Kaže da joj je baka pričala o Nataliji i da je, čak, kada je bila mala, vodila na grob. Mladić Leo Bruar je kraljičinu priču čuo od roditelja.
- Malo ko se interesuje za kraljicu. Puno je vremena prošlo. Održavamo grob, trudimo se. Inače, moja dalja rođaka s majčine strane udata je za Srbina. Preziva se, mislim, Miladinović, i živi u pariskom regionu. Svet je mali – kaže nam Fransoa Engren, zadužen za održavanje groblja.
Svet je mali, i u njemu velike ljudske priče. Beremo nekoliko stručaka poljskog cveća i spuštamo ga na grob. Ipak ovde počiva srpska kraljica.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)