SRPSKA KRALJICA VIDALA RANE NAŠIM JUNACIMA: "Novosti" u živopisnom gradiću Lardi, nadomak Pariza, na grobu Natalije Obrenović

STARO groblje u Lardiju, četrdesetak kilometara južno od Pariza. Među uredno održavanim grobovima nalazi se i poslednje počivalište srpske kraljice Natalije Obrenović.

Foto: Goran Čvorović

Neobičan, izazovan i težak životni put imala je srpska kraljica koja, zaboravljena od mnogih, počiva uz skromni kameni spomenik u obliku luka. Njena životna priča išla je stradalničkim pravcem. Rođena je 1859. godine u Firenci, kao Natalija Petrovna Keško, u porodici rusko-moldavskog porekla. Sa svega šesnaest godina, 1875. udala se za srpskog kneza Milana Obrenovića, s kojim je dobila sina Aleksandra.

Njihov buran brak, opterećen Milanovim neverstvima i političkim razmimoilaženjima, okončan je razvodom 1888. Zbog sukoba s bivšim suprugom i borbe za uticaj na sina, proterana je iz Srbije 1891. Nastanila se u Bijaricu, u vili "Sašino", nazvanoj po sinu. Njena dvorska dama Draga Mašin upravo se tu zbližila s Aleksandrom. Natalija se žestoko protivila njihovom venčanju 1900. godine, smatrajući Dragu nedostojnom prestola, i prekinula odnose sa sinom.

Razočarana i napuštena, u katoličanstvo je prešla 1902. u Berku na severu Francuske. Ubistvo sina 1903. potpuno ju je slomilo. Po izbijanju Prvog svetskog rata, 1914. preselila se iz Bijarica u Pariz, gde je utočište pronašla kod časnih sestara u samostanu Notr Dam de Sion, u ulici Notr Dam de Šan.

Tokom rata pomagala je srpskim izbeglicama i ranjenicima. Ostatak života provela je povučeno, u crnini, posvećena molitvi i dobročinstvima. Umrla je 1941. godine u Parizu, a sahranjena u Lardiju.

Tamo gde je kraljica nekada živela u Parizu tragova, nažalost, više nema. Kompleks Notr Dam de Sion srušen je početkom sedamdesetih godina prošlog veka i na njegovom mestu podignut je savremeni školski kompleks. Danas je tu katolički internat istog imena. Pitamo za kraljicu. Nisu upućeni.

ŠTA JOJ JE DRUGO PREOSTALO Srećemo na groblju i one koji o Nataliji Obrenović ništa ne znaju. Žan Pjer i Ivet su došli iz Pariza u posetu prijateljima. Pomažu nam u fotografisanju. Kad smo im ispričali Natalijinu sudbinu, poručuju da joj, posle svega što je preživela, ništa drugo i nije bilo preostalo, nego da ode u samostan.

U ovoj ulici, između Monparnasa i Lukseburškog parka, inače, ima nekoliko tragova ranijeg manastirskog života. Na više adresa ovde se nalazilo nekoliko sestrinskih konačišta, a bio je u blizini i muški samostan. Na jednom od ovih mesta danas se nalazi starački dom. Ni tu ništa ne znaju o srpskoj kraljici koja je u ovom kraju provela punih 27 godina.

Razlikuju se i podaci o kraljičinoj smrti. Često će se u njenoj biografiji, naročito na srpskom jeziku, pronaći da je umrla u manastiru u Sen Deniju, u pariskom severnom predgrađu. Misli se po svoj prilici na nekadašnji karmelićanski samostan, koji je 1981. godine pretvoren u Muzej umetnosti i istorije "Pol Elijar". Međutim, izvori nisu saglasni. Istorijski muzej iz Bijarica, koji se posebno bavi Natalijinim boravkom u Francuskoj, navodi vrlo precizno da se kraljica povukla u manastir Notr Dam de Sion u Parizu, da su joj sestre ostavile na raspolaganju posebne odaje, te da je upravo tu i preminula.

Postoje i neki izvori koji navode da je kraljica poslednju zimu pred smrt provela u Lardiju kod prijateljice Žan Anrijet Emili Vivo, te da je upravo zbog toga i sahranjena u Lardiju. Pouzdanih podataka, međutim nema. To, i činjenica da se pominju dva datuma njene smrti, 5. i 8. maj, samo govore u prilog tome da je kraljica dugi niz godina živela potpuno povučeno i bez interesovanja drugih za njenu sudbinu.

Postoje čak i podaci da je najpre sahranjena u mestu Isi Le Mulino, u neposrednom pariskom južnom predgrađu, pa da su njeni posmrtni ostaci tek kasnije prebačeni u Lardi. Ono što se praktično sada jedino sa sigurnošću može reći, jeste da njen grob danas zaista postoji u ovom živopisnom gradiću nedaleko od Pariza, na pravcu Nacionalnog puta 20 koji je, pre izgradnje auto-puta, posle Drugog svetskog rata, mnoge familije iz prestonice vodio put Mediterana.

Drum do Lardija vijuga kroz žitna i kukuruzna polja, uzorane oranice i šumarke, uz bambuse, parcele s polegnutim jarkim bundevama i plantaže gde kupci sami beru povrće. Usput, kombajni dižu hlebnu prašinu. Kamene kuće obrasle cvećem, iz nekog drugog veka.

Na ulasku u groblje, cvrkut ptica preseca prolazak voza obližnjom prugom. A kad prođe voz, ponovo grobna tišina. Leptir, muk i sve ono što je potrebno za večni mir. Bagremovi iz obodne šume nadvili se nad humkama preko kamene ograde. Ovde je i spomenik poginulima za francusku naciju.

Nigde posebnog znaka na ulazu u groblje da ovde počiva jedna kraljica. Spomenik u gornjem delu groblja jednostavan je i prepoznatljiv, u obliku kamenog luka, sa natpisom "Nj.V. kraljica Natali od Srbije" i godinom rođenja i smrti, na francuskom jeziku. Malo rizle sa strane, busen lavande u blizini. Poneka travka izvire iz belih kamenčića, tek da pokaže da se život uvek obnavlja.

Na ulazu srećemo stariju gospođu Natašu, koja se u ovaj kraj nedavno doselila. Kaže nam da, naravno, kao i mnogi drugi žitelji ove varošice, zna da je kraljica tu sahranjena. Ispred medijateke, u zgradi stare opštine, Liz, žena tridesetih godina, s detetom žuri u obdanište. Kaže da joj je baka pričala o Nataliji i da je, čak, kada je bila mala, vodila na grob. Mladić Leo Bruar je kraljičinu priču čuo od roditelja.

- Malo ko se interesuje za kraljicu. Puno je vremena prošlo. Održavamo grob, trudimo se. Inače, moja dalja rođaka s majčine strane udata je za Srbina. Preziva se, mislim, Miladinović, i živi u pariskom regionu. Svet je mali – kaže nam Fransoa Engren, zadužen za održavanje groblja.

Svet je mali, i u njemu velike ljudske priče. Beremo nekoliko stručaka poljskog cveća i spuštamo ga na grob. Ipak ovde počiva srpska kraljica.