POZNATO KADA TRAMP, PUTIN I SI SEDAJU ZA ISTI STO: Najavljen prvi trilateralni sastanak Kine, Sad i Rusije u istoriji

AMERIČKI predsednik Donald Tramp održaće trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim liderom Vladimirom Putinom narednog četvrtka na marginama godišnje konferencije organizacije APEK u Šenženu, u Kini, preneo je "Njujork post", pozivajući se na američke zvaničnike.

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Očekuje se da će razgovori biti uglavnom usmereni na izradu ambicioznog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja.

Biće to prvi trilateralni sastanak lidera ove tri zemlje u istoriji, navodi list.

Zvaničnik Bele kuće rekao je za "Njujork post" da bi razgovori u ovom kineskom privrednom centru, koji se nalazi u blizini Hongkonga, takođe mogli da se dotaknu rata u Iranu, kao i pitanja Severne Koreje.

Tramp je praktično već potvrdio planove za samit tri države koje poseduju većinu svetskog nuklearnog naoružanja.

- Jedan od sastanaka će, verujem, biti sa predsednikom Putinom i predsednikom Sijem, što će biti zanimljivo - rekao je Tramp novinarima u nedelju.

U.S President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin are scheduled to hold an unprecedented trilateral meeting next week during the APEC Summit 2026 in Shenzhen, China. @sumitakareer shares more - listen in #Trump #Xi #Putin #APEC https://t.co/RlZScIibGn — ET NOW (@ETNOWlive) November 14, 2026

Tramp se nije sastao sa Putinom lično još od samita održanog prošlog avgusta na Aljasci, koji je bio posvećen njegovim naporima da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, što je još jedna moguća tema razgovora, navodi list.

Američki predsednik se sa Sijem sastao u Beloj kući u septembru ove godine. Iako Ukrajina nije planirana kao glavna tačka dnevnog reda, sastanak se održava u kontekstu Trampovih kontinuiranih napora da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma, dodaje "Njujork post".

Beyaz Saray duyurdu: Trump, Putin ve Xi Jinping Çin'de buluşacak; https://t.co/DYqUVK6Nu5 https://t.co/mATftlf84O — Aydınlık (@AydinlikGazete) November 14, 2026

Američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastajali su se više puta ove godine sa Putinom, pokušavajući da ostvare napredak ka okončanju sukoba između Moskve i Kijeva.

(Tanjug)

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