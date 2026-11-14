POZNATO KADA TRAMP, PUTIN I SI SEDAJU ZA ISTI STO: Najavljen prvi trilateralni sastanak Kine, Sad i Rusije u istoriji
AMERIČKI predsednik Donald Tramp održaće trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim liderom Vladimirom Putinom narednog četvrtka na marginama godišnje konferencije organizacije APEK u Šenženu, u Kini, preneo je "Njujork post", pozivajući se na američke zvaničnike.
Očekuje se da će razgovori biti uglavnom usmereni na izradu ambicioznog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja.
Biće to prvi trilateralni sastanak lidera ove tri zemlje u istoriji, navodi list.
Zvaničnik Bele kuće rekao je za "Njujork post" da bi razgovori u ovom kineskom privrednom centru, koji se nalazi u blizini Hongkonga, takođe mogli da se dotaknu rata u Iranu, kao i pitanja Severne Koreje.
Tramp je praktično već potvrdio planove za samit tri države koje poseduju većinu svetskog nuklearnog naoružanja.
- Jedan od sastanaka će, verujem, biti sa predsednikom Putinom i predsednikom Sijem, što će biti zanimljivo - rekao je Tramp novinarima u nedelju.
Tramp se nije sastao sa Putinom lično još od samita održanog prošlog avgusta na Aljasci, koji je bio posvećen njegovim naporima da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, što je još jedna moguća tema razgovora, navodi list.
Američki predsednik se sa Sijem sastao u Beloj kući u septembru ove godine. Iako Ukrajina nije planirana kao glavna tačka dnevnog reda, sastanak se održava u kontekstu Trampovih kontinuiranih napora da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma, dodaje "Njujork post".
Američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastajali su se više puta ove godine sa Putinom, pokušavajući da ostvare napredak ka okončanju sukoba između Moskve i Kijeva.
(Tanjug)
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