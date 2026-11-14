Evo gde možete da gledate uživo TV prenos UFC 334 spektakla i meč Uroš Medić - Kevin Holand

Ljubitelje borilačkih sportova u noći između subote i nedelje očekuje novi UFC spektakl! Legendarna njujorška dvorana „Medison Skver Garden“ biće domaćin priredbe UFC 334, koja donosi nekoliko izuzetno zanimljivih okršaja.

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Posebnu pažnju ovdašnje javnosti privlači nastup jednog od najboljih srpskih MMA boraca, Uroša Medića. Popularni „Doktor“ ući će u kavez protiv iskusnog Kevina Holanda, a njihov duel biće drugi po redu u glavnom delu programa.

U glavnoj borbi večeri očekuje nas okršaj za pojas u teškoj kategoriji, u kojem će šampion Siril Gan braniti titulu protiv Džoša Hukita. Ipak, to neće biti jedina borba za šampionski pojas.

U sunaslovnoj borbi večeri, Kajla Herison braniće titulu u bantam kategoriji protiv Amande Nunjes, što je još jedan duel koji bi mogao da obeleži ovaj događaj.

Prenos celokupnog događaja biće dostupan putem PPV-a na platformi „Paramount+“, dok će gledaoci na Balkanu glavni deo programa, čiji se početak očekuje oko 3.00 časa iza ponoći, moći da prate na kanalu Arena Fight.