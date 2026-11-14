Evo gde možete da gledate uživo TV prenos UFC 334 spektakla i meč Uroš Medić - Kevin Holand
Ljubitelje borilačkih sportova u noći između subote i nedelje očekuje novi UFC spektakl! Legendarna njujorška dvorana „Medison Skver Garden“ biće domaćin priredbe UFC 334, koja donosi nekoliko izuzetno zanimljivih okršaja.
Posebnu pažnju ovdašnje javnosti privlači nastup jednog od najboljih srpskih MMA boraca, Uroša Medića. Popularni „Doktor“ ući će u kavez protiv iskusnog Kevina Holanda, a njihov duel biće drugi po redu u glavnom delu programa.
U glavnoj borbi večeri očekuje nas okršaj za pojas u teškoj kategoriji, u kojem će šampion Siril Gan braniti titulu protiv Džoša Hukita. Ipak, to neće biti jedina borba za šampionski pojas.
U sunaslovnoj borbi večeri, Kajla Herison braniće titulu u bantam kategoriji protiv Amande Nunjes, što je još jedan duel koji bi mogao da obeleži ovaj događaj.
Prenos celokupnog događaja biće dostupan putem PPV-a na platformi „Paramount+“, dok će gledaoci na Balkanu glavni deo programa, čiji se početak očekuje oko 3.00 časa iza ponoći, moći da prate na kanalu Arena Fight.
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