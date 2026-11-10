KINEZ POSTAO PRAVOSLAVNI SVEŠTENIK: Služiće u crkvi Preobraženja Gospodnjeg, njegova priča je neobična (VIDEO)
ROĐEN u Kini, odrastao u Brazilu, a obrazovanje stekao u Rumuniji, Dionisije Kenan Vang ima životnu priču kakva se retko sreće.
U Rumuniju je stigao 2014. godine, prvobitno kako bi studirao teologiju, a u nedelju, 8. novembra 2026. godine, postao je prvi pravoslavni sveštenik kineskog porekla u istoriji Rumunske pravoslavne crkve.
Neobičan životni put
Njegovo rukopoloženje je upriličeno u Mitropolitskoj katedrali u Kluž-Napoki, a novi sveštenik službu će obavljati u crkvi Preobraženja Gospodnjeg, gde će se bogosluženja održavati na rumunskom i engleskom jeziku.
Njegov neobičan životni put privukao je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je rođen na Dalekom istoku, a nakon godina provedenih na drugom kontinentu, pronašao svoje mesto u pravoslavnoj crkvi u Rumuniji.
Dionisije Kenan Vang je teolog i istoričar, a univerzitetsko obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Bukureštu, prenosi Adevarul.
Vang je u Rumuniju došao pošto mu se izjalovio plan da teologiju studira u Grčkoj. Za upis mu je bio potreban sertifikat o poznavanju grčkog jezika, koji nije imao, pa je odlučio da potraži drugu mogućnost. Izbor je pao na Rumuniju, gde je postojao pripremni program za učenje jezika.
"Imao sam versku potragu"
Učenje rumunskog jezika nije mu predstavljalo veliki problem, budući da je već govorio engleski i portugalski. Ipak, odluka da se preseli nije bila samo pitanje obrazovanja, već je, kako objašnjava, prvenstveno proistekla iz njegove duhovne potrage.
Želeo je da živi u zemlji u kojoj pravoslavna vera ima značajno mesto u životu zajednice.
- Imao sam tu versku potragu i, pošto u Brazilu nisam mogao ništa da promenim, odlučio sam da se preselim u zemlju u kojoj već postoji razvijena infrastruktura pravoslavne crkve - objasnio je.
Po dolasku u Rumuniju nastavio je akademsko usavršavanje na Univerzitetu u Bukureštu, gde je studirao istoriju i pravoslavnu teologiju.
(Telegraf)
Preporučujemo
KAKO DA ZAŠTITITE KUĆU OD ZLA? Otac Predrag: "Pre jela uradite ovo - važno je"
06. 11. 2026. u 11:29
Da li žena udajom gubi devojačku slavu? Sveštenik rešio dilemu Srba
01. 11. 2026. u 13:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)