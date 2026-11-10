KINEZ POSTAO PRAVOSLAVNI SVEŠTENIK: Služiće u crkvi Preobraženja Gospodnjeg, njegova priča je neobična (VIDEO)

ROĐEN u Kini, odrastao u Brazilu, a obrazovanje stekao u Rumuniji, Dionisije Kenan Vang ima životnu priču kakva se retko sreće.

Foto: Facebook/Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

U Rumuniju je stigao 2014. godine, prvobitno kako bi studirao teologiju, a u nedelju, 8. novembra 2026. godine, postao je prvi pravoslavni sveštenik kineskog porekla u istoriji Rumunske pravoslavne crkve.

Neobičan životni put

Njegovo rukopoloženje je upriličeno u Mitropolitskoj katedrali u Kluž-Napoki, a novi sveštenik službu će obavljati u crkvi Preobraženja Gospodnjeg, gde će se bogosluženja održavati na rumunskom i engleskom jeziku.

Njegov neobičan životni put privukao je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je rođen na Dalekom istoku, a nakon godina provedenih na drugom kontinentu, pronašao svoje mesto u pravoslavnoj crkvi u Rumuniji.

Dionisije Kenan Vang je teolog i istoričar, a univerzitetsko obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Bukureštu, prenosi Adevarul.

Vang je u Rumuniju došao pošto mu se izjalovio plan da teologiju studira u Grčkoj. Za upis mu je bio potreban sertifikat o poznavanju grčkog jezika, koji nije imao, pa je odlučio da potraži drugu mogućnost. Izbor je pao na Rumuniju, gde je postojao pripremni program za učenje jezika.

Foto: Facebook/Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

"Imao sam versku potragu"

Učenje rumunskog jezika nije mu predstavljalo veliki problem, budući da je već govorio engleski i portugalski. Ipak, odluka da se preseli nije bila samo pitanje obrazovanja, već je, kako objašnjava, prvenstveno proistekla iz njegove duhovne potrage.

Želeo je da živi u zemlji u kojoj pravoslavna vera ima značajno mesto u životu zajednice.

- Imao sam tu versku potragu i, pošto u Brazilu nisam mogao ništa da promenim, odlučio sam da se preselim u zemlju u kojoj već postoji razvijena infrastruktura pravoslavne crkve - objasnio je.

Po dolasku u Rumuniju nastavio je akademsko usavršavanje na Univerzitetu u Bukureštu, gde je studirao istoriju i pravoslavnu teologiju.

(Telegraf)