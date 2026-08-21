KORACI OD SEDAM MILJA: AdmiralBet - Pobeda na Mundijalu i nove sjajne vesti za igrače!

SVI znamo da je AdmiralBet najbrže rastuća kompanija u industriji igara na sreću. Kako su nas i navikli, ponovo su pomerili granice tokom Mundijala akcijom "Mundo Loco" koja je privukla veliku pažnju i pobrala aplauze. Način na koji je sprovedena ideja je pokazao da postoje kladionice koje vode računa o svojim igračima, ali se i trude da na domaćem tržištu ponude nešto novo.

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Uspeh je još veći ako se zna da se AdmiralBet pojavio u Srbiji kada su karte već bile podeljene. Domaće tržište je jako kompetitivno, konkurencija oštra, ali se pokazalo da strateško planiranje, kontinuitet, istrajnost u trenutku i kada se stvari ne odvijaju prema očekivanjima predstavljaju preduslov za uspeh.

Šta su komparativne prednosti AdmiralBeta? Zbog čega se tamo treba kladiti?

Mirza Čapra, direktor beting operacije navodi konzistentnost pored neophodnog kvaliteta, bilo proizvoda, bilo ljudskog faktora.

- Kada je u pitanju razlika u odnosu na konkurenciju istakao bih pre svega prihvatanje opklada. Poznati smo po jako visokim limitima za uplate koji privlače igrače koji vole da igraju za veće iznose, bilo da je u pitanju Pre match ili Live klađenje. Slede naravno izuzetno jake kvote koje su u najvećem broju slučajeva najatraktivnije na tržištu. Nemoguće je prosto postići da kvote na svakom meču budu najjače, ali sve što je iz ugla naših igrača relevantno, dakle igrano, kvote su takve da je najbolje odigrati kod nas - kaže Čapra.

I to je tek početak.

- Bonus na broj parova je takođe ubedljivo najjači kod nas. Moram da napomenem, sve navedeno ne bi imalo mnogo efekta da nije našeg marketinškog tima koji na najbolji mogući način prenese sve te benefite do ušiju i očiju igrača. Oni su ovo prepoznali, i njihov broj i zadovoljstvo su najbolji pokazatelj kvaliteta svega što radimo - dodaje prvi čovek betinga u AdmiralBetu.

Za nama je Mundijal gde je, poput Španije na terenu, AdmiralBet dominirao i ponudom i marketinški.

- Mundijal je bio jako specifičan, kako zbog termina odigravanja, broja ekipa, tako i nekih čudnih dešavanja kojima smo svedočili. Mi smo veoma zadovoljni, pre svega brojem igrača i interesovanjem. Uložili smo ogroman trud, na svim nivoima i u svim sektorima kako bismo igračima pružili najbolje moguće iskustvo. Utakmice su bile atraktivne, dosta golova, preokreta, i generalno utisak je jako dobar. Genijalne promo akcije su uz daleko najveće kvote i limite bile nešto što nas je izdvojilo na sam vrh.

Šta nam AdmiralBet sprema za novu klupsku sezonu?

- Uzevši u obzir fantastične reakcije naših igrača na promo akcije sa Mundijala, doneli smo odluku da sa istim nastavimo i u klupskoj sezoni.

Akciju da ukoliko Vaš tim vodi u 90:00, tog trenutka tip odrađujemo kao dobitan, nezavisno od toga da li dođe do promene rezultata u nadoknadi, sada već slobodno možemo nazvati revolucionarnom. Zamislite da ste baš vi igrali na Švajcarsku protiv Katara. Švajcarska vodi, i Katar u nadoknadi vremena izjednačuje. Ne postoji teži momenat za igrača. E, mi smo isplaćivali tikete uplaćene na pobedu Švajcarske kao dobitne! Isto se desilo na meču Holandija - Maroko kada su Marokanci izjednačili u 91. minutu, mi smo isplatili i pobedu Holandije i nerešen rezultat naravno. Ta akcija važiće tokom cele sezone za Premijer ligu Engleske koja je ubedljivo najatraktivnije takmičenje i privlači najveće interesovanje naših igrača.

AdmiralBet je odlučio da proširi i ostale promocije na neke od Lige petice.

Akcija da ukoliko u prvom poluvremenu obe ekipe postignu po gol, 3+ za kraj meča odmah obradimo kao dobitan važiće za Bundesligu! Još jedan nastavak sjajne prakse sa Mundijala, kada su brojni mečevi bili 1:1 već u prvom poluvremenu i taj rezultat je ujedno bio i konačan. Navešću samo Brazil - Maroko, Portugal - DR Kongo, a bilo ih je još.

Foto: Promo

I za kraj, za špansku ligu imamo akciju da ukoliko gol bude postignut u prvih 5 minuta utakmice, tip 2+prvo poluvreme odmah proglašavamo dobitnim, kao što smo to učinili kada su igrali Škotska - Maroko i Turska - Paragvajna Svetskom prvenstvu - objašnjava Čapra.

Budućnost obećava. Kvalitet operacije sportskog klađenja, kao i samog proizvoda su samo početak. Softverska rešenja, konstantno unapređenje i podrška snažno prisutnog marketinga su temelj za proboj na sam vrh.

Ne kriju u AdmiralBetu, od naredne godine očekuju da budu neprikosnoveni lider. Postavljanje standarda u Srbiji i regionu se nastavlja.

Tako je kada osluškujete želje i potrebe igrača i kreirate okruženje čiji deo svi ljubitelji klađenja žele da budu!