SVE ŠTO RADIMO, RADIMO ZBOG NAŠE DECE! Vučić: Izgradnja nove škole je velika stvar za Provo
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa građanima i obišao radove na izgradnji nove Osnovne škole „Jovan Cvijić“ u Provu, u opštini Vladimirci.
Snimak obilaska podeljen je i putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:
"Izgradnja nove škole je velika stvar za Provo. Nastavnici i deca se raduju, a ovu školu pohađaće preko 120 učenika, uglavnom iz ovog mesta. Imaće i prelepu fiskulturnu salu. Stara škola je dotrajala, ali se vidi da su je brižljivo čuvali. Imamo mnogo posla i sve što radimo, radimo zbog naše dece, kako bi ona mogla da ostanu i grade svoju budućnost ovde.
Važno je da deca i u manjim mestima imaju dobre škole, jer škole, zdravstvene ustanove i radna mesta ljudima znače život i sigurnu budućnost. Trudićemo se da sve to obezbedimo. Potrebno nam je još mnogo vremena i rada, ali smo počeli i nećemo stati.
Ostaje da rešimo pitanje vodovoda, pripremimo projektnu dokumentaciju za ispitivanje i istraživanje geotermalnih voda, kao i da izgradimo još mnogo puteva. Pozivam vas da budete ujedinjeni i da zajedno razmišljate o dobrobiti svog mesta, a mi ćemo nastaviti da radimo i gradimo", poručio je Vučić.
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