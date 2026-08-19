PREOBRAŽENJE VIDI I NASA: Srpska pravoslavna crkva i verni narod obeležavaju veliki praznik

PREOBRAŽENjE Gospodnje je jedan od 12 velikih Hristovih praznika koji obeležavaju sve crkve i hrišćani sveta, 6. avgusta po starom kalendaru, a 19. po novom.

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On podseća na mistični događaj u Galileji: "Jednoga dana, treće godine svoje propovedi na zemlji, Isus povede apostole Petra, Jakova i Jovana i izađe sa njima na goru Tavor da se moli Bogu. Dok se molio, njegovo se lice izmeni i zasija kao sunce, a haljine njegove postadoše sjajne i bele kao sneg. Tako se on preobrazi pred njima i pokaza deo svoje božanske slave".

Hristova "tavorska svetlost" je postala cilj bogotražitelja koji su naprezali duh i telo u nadi da će je videti. Sveti Grigorije Palama je govorio: "Ova svetlost nije božanska suština, jer je ona nedokučiva i nepojmljiva. Ona nije anđeo, jer nosi znamenje Gospoda. Ponekad čini da čovek izađe iz tela, i ne odvajajući ga od njega, uzdiže telo do nesagledivih visina. Ponekad pak preobražava telo, unoseći u njega svoju krasotu.

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Preobraženju Gospodnjem posvećeni su mnogobrojni hramovi u zemlji i dijaspori, a u srpskom narodnom kalendaru Preobraženje je praznik kada se "preobražavaju gora i voda". To je praznik za koji se veruje da je važna granica između leta i jeseni. Verovalo se da se od tog dana priroda menja - voda postaje hladnija, lišće počinje da žuti...

Da tradicija ima naučno utemeljenje otkrio je 2011. za "Novosti" inženjer Milan Stevančević, danas, nažalost, pokojni, međunarodni ekspert koji je imao direktan pristup satelitima NASA: "Podaci o istraživanju padavina pokazuju da kiša fundamentalno menja svoj hemijski sastav u nedelji oko Preobraženja, ovaj praznik se zaista poklapa sa smenom godišnjih solarnih elektromagnetnih ciklusa koji dovode do najvećih meteoroloških promena u Zemljinoj atmosferi. Misterija je kako su naši preci znali za procese koji su tek sada registrovani najnovijim instrumentima na satelitima".