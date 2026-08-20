KRUZER SKORO NALEGAO NA REČNO DNO: Zbog niskog vodostaja Dunava brod kapetana Golubovića već mesec i po zarobljen u Austriji (FOTO)

KAPETAN rečnog kruzera Dejan Golubović iz Novog Sada, već mesec i po čeka u Austriji da se podigne vodostaj na reci Dunav, kako bi mogao da na relaciji Linc-Budimpešta-Linc, vozi putnike koji su platili aranžman.

Foto: Privatna arhiva

U izjavi za "Novosti" kaže, da je već 18 godina u nautici ali da ne pamti ni on, a ni starije kolege ovako nizak vodostaj, koji je u poslednjih 100 godina na istorijskom minimumu. Golubović do jeseni ne vidi da će se nešto na reci znatno promeniti, zbog dugotrajne suše koja je zadesila sve.

Foto: Privatna arhiva Dejan Golubović

Vodostaj Dunava i dalje je veoma nizak u svim tokovima ove reke, nautičari kažu da je najkritičnije u Mađarskoj, što je dovelo do obustave rečnog saobraćaja.

- Mi smo sa nekoliko rečnih kruzera različitih kompanija zarobljeni u Beču, ne možemo da plovimo, jer nije bezbedno. Dno je tako blizu da može propeler da se ošteti, ili brod nasuče. Gaz broda je 1,60 metara a negde imamo pet centimetara do dna - priča Golubović koji će se tek u oktobru vratiti u rodni grad.

Poboljšanje vodostaja Dunava, može se očekivati tek na jesen, ali sve ovo je i ranije nagoveštavalo da će doći do pada u rečnom slivu.

- Kiša nije padala veoma dugo, svedoci smo da se klima promenila. Još u junu smo imali visoke temperature, a prošle godine zimu bez snega, sve je to dovelo do manjka vode u rečnom slivu. Ovo je drugi udarac na rečnu plovidbu posle korone - kaže Golubović.

Poruka brodara Majera REKA Elba koja izvire u Češkoj, otkrila je svoje čuvene stene koje izviru samo kada suša obori vodostaj. Na njima je uklesano na nemačkom "Kad me vidiš plači", koju je 1904. godine uklesao brodar Franc Majer.

Natpis "Ako me vidiš, plači" na "kamenju gladi" u rečnim koritima, posebno na Elbi, istorijski je upozoravao na nestašicu hrane i teška vremena usled niskog vodostaja. Ovo kamenje, koje postaje vidljivo tek tokom ekstremnih suša, služi kao trajni podsetnik na ranjivost čovečanstva pred prirodnim nepogodama.

Dodaje i da je najkritičnije kroz Mađarsku, jer je ovu zemlju zahvatio talas niske vode, dok je u gornjem slivu Dunava plovidba otežana i plovi se po otežanim uslovima.

- Kod nas je plovan Đerdap i još neka mesta, ali je najkritičnije kod Bezdana. Nivo vode i dalje opada. Ovo je ugrozilo plovidbu i transport robe - naglašava kapetan kruzera. - Mi sada stojimo ispred jednog mosta, ne možemo da ukrcamo putnike, jer nema plovidbe, možemo da se krećemo na sopstveni rizik, ali niko neće zbog posledica. Kada će doći do promene niko ne zna, možda tek od oktobra.