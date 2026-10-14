Torte i kolači

KADA ČOKOLADA VODI GLAVNU REČ: Napravite neodoljive mini kolače

Milena Tomasevic

14. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Lako se pripremaju, lepo izgledaju i idealni su za porodična okupljanja, druženja ili trenutke kada želite da se počastite nečim posebnim.

КАДА ЧОКОЛАДА ВОДИ ГЛАВНУ РЕЧ: Направите неодољиве мини колаче

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 100 gr kristal šećera
  • 125 gr mekog smeđeg šećera
  • 180 gr otopljenog putera
  • 3 jajeta srednje veličine
  • 2 kašičice paste od vanile
  • 250 gr mekog brašna
  • 1 kašika kukuruznog skroba (gustina)
  • 160 gr čokoladnih mini jaja, grubo usitnjenih
  • još malo mini jaja za posipanje

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 °C. Manji četvrtasti pleh obložite papirom za pečenje. U većoj posudi pomešajte otopljeni puter, kristal i smeđi šećer dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dodajte jaja i pastu od vanile, pa sve dobro umutite. Umešajte brašno i kukuruzni skrob, vodeći računa da ne mešate predugo, kako bi kolač ostao mekan i sočan. Dodajte usitnjena čokoladna jaja i lagano promešajte da se ravnomerno rasporede.
Smesu sipajte u pripremljeni pleh, poravnajte površinu i pospite preostalim čokoladnim jajima. Pecite oko 25–30 minuta, u zavisnosti od rerne i dubine pleha. Sredina treba da ostane mekana, a površina blago zlatna.Ostavite kolač da se ohladi, pa ga isecite na male kocke i poslužite.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IDEALNA MERA: Evo kako izračunati tačnu količinu soli za kiseli kupus - jedna greška može da pokvari celu zimnicu

IDEALNA MERA: Evo kako izračunati tačnu količinu soli za kiseli kupus - jedna greška može da pokvari celu zimnicu