KADA ČOKOLADA VODI GLAVNU REČ: Napravite neodoljive mini kolače
Lako se pripremaju, lepo izgledaju i idealni su za porodična okupljanja, druženja ili trenutke kada želite da se počastite nečim posebnim.
Sastojci:
- 100 gr kristal šećera
- 125 gr mekog smeđeg šećera
- 180 gr otopljenog putera
- 3 jajeta srednje veličine
- 2 kašičice paste od vanile
- 250 gr mekog brašna
- 1 kašika kukuruznog skroba (gustina)
- 160 gr čokoladnih mini jaja, grubo usitnjenih
- još malo mini jaja za posipanje
Priprema:
Zagrejte rernu na 180 °C. Manji četvrtasti pleh obložite papirom za pečenje. U većoj posudi pomešajte otopljeni puter, kristal i smeđi šećer dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dodajte jaja i pastu od vanile, pa sve dobro umutite. Umešajte brašno i kukuruzni skrob, vodeći računa da ne mešate predugo, kako bi kolač ostao mekan i sočan. Dodajte usitnjena čokoladna jaja i lagano promešajte da se ravnomerno rasporede.
Smesu sipajte u pripremljeni pleh, poravnajte površinu i pospite preostalim čokoladnim jajima. Pecite oko 25–30 minuta, u zavisnosti od rerne i dubine pleha. Sredina treba da ostane mekana, a površina blago zlatna.Ostavite kolač da se ohladi, pa ga isecite na male kocke i poslužite.
Prijatno!
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