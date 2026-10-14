KADA ČOKOLADA VODI GLAVNU REČ: Napravite neodoljive mini kolače

Lako se pripremaju, lepo izgledaju i idealni su za porodična okupljanja, druženja ili trenutke kada želite da se počastite nečim posebnim.

FOTO: Novosti

Sastojci:

100 gr kristal šećera

125 gr mekog smeđeg šećera

180 gr otopljenog putera

3 jajeta srednje veličine

2 kašičice paste od vanile

250 gr mekog brašna

1 kašika kukuruznog skroba (gustina)

160 gr čokoladnih mini jaja, grubo usitnjenih

još malo mini jaja za posipanje

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 °C. Manji četvrtasti pleh obložite papirom za pečenje. U većoj posudi pomešajte otopljeni puter, kristal i smeđi šećer dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dodajte jaja i pastu od vanile, pa sve dobro umutite. Umešajte brašno i kukuruzni skrob, vodeći računa da ne mešate predugo, kako bi kolač ostao mekan i sočan. Dodajte usitnjena čokoladna jaja i lagano promešajte da se ravnomerno rasporede.

Smesu sipajte u pripremljeni pleh, poravnajte površinu i pospite preostalim čokoladnim jajima. Pecite oko 25–30 minuta, u zavisnosti od rerne i dubine pleha. Sredina treba da ostane mekana, a površina blago zlatna.Ostavite kolač da se ohladi, pa ga isecite na male kocke i poslužite.

Prijatno!