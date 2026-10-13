PITA OD PROSA: Ukusni zalogaji sa malo kalorija

Ove prosene pitíce savršen su izbor za doručak, užinu ili laganu večeru. Pripremaju se od nekoliko jednostavnih sastojaka, a kombinacija prosa, jaja, suve pečenice i feta sira daje im poseban ukus.

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Sastojci:

2 jaja

50 gr skuvnog prosa

40 gr suve pečenice

30 gr feta sira

čeri paradajz

origano

peršun

Priprema:

Proso najpre skuvajte, a zatim ga dobro ocedite. U činiji umutite jaja, dodajte skuvan proso, sitno iseckanu suvu pečenicu, izmrvljen feta sir i sitno secan svež peršun. Sve sastojke dobro sjedinite.vSmesu rasporedite u šest kalupa za mafine ili je sipajte u manji kalup i ispecite kao jednu pitu. Odozgo dodajte čeri paradajz isečen na kolutove. Pospite pite origanom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta, odnosno dok pitíce ne dobiju lepu zlatnu boju i ne budu pečene.

Prijatno!