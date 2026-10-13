Peciva i pite

PITA OD PROSA: Ukusni zalogaji sa malo kalorija

Milena Tomasevic

13. 10. 2026. u 07:00 >> 05:56

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Ove prosene pitíce savršen su izbor za doručak, užinu ili laganu večeru. Pripremaju se od nekoliko jednostavnih sastojaka, a kombinacija prosa, jaja, suve pečenice i feta sira daje im poseban ukus.

ПИТА ОД ПРОСА: Укусни залогаји са мало калорија

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 50 gr skuvnog prosa 
  • 40 gr suve pečenice
  • 30 gr feta sira
  • čeri paradajz
  • origano
  • peršun

Priprema:

Proso najpre skuvajte, a zatim ga dobro ocedite. U činiji umutite jaja, dodajte skuvan proso, sitno iseckanu suvu pečenicu, izmrvljen feta sir i sitno secan svež peršun. Sve sastojke dobro sjedinite.vSmesu rasporedite u šest kalupa za mafine ili je sipajte u manji kalup i ispecite kao jednu pitu. Odozgo dodajte čeri paradajz isečen na kolutove. Pospite pite origanom.  Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta, odnosno dok pitíce ne dobiju lepu zlatnu boju i ne budu pečene.

Prijatno!

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