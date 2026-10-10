PICA POGAČICE: Mekane, punjene i neodoljive

Ako tražite ideju za ukusan doručak, večeru ili posluženje koje će svi obožavati, pica pogačice su pravi izbor! Mekano testo sa krem-sirom i jogurtom, u kombinaciji sa šunkom, kačkavaljem, kečapom i kiselom pavlakom, donosi savršen spoj ukusa kojem je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci:

oko 500 gr brašna

200 gr krem-sira

200 ml jogurta

50 ml ulja

1 jaje

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

Za punjenje:

kisela pavlaka

kečap

šunka

kačkavalj

Za premazivanje:

1 žumance

čia semenke ili susam

Priprema:

U činiju stavite brašno, dodajte jogurt, krem-sir, jaje, so i prašak za pecivo, pa umesite testo. Po potrebi dodajte još malo brašna, dok testo ne prestane da se lepi za ruke.

Testo odmah prebacite na radnu površinu i razvucite oklagijom. Čašom vadite krugove, pa na svaki stavite malo kečapa, kisele pavlake, šunke i kačkavalja. Zatim zatvorite testo i oblikujte kuglice, odnosno pogačice.

Pogačice poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim žumancetom i pospite čia semenkama ili susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!