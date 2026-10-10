Peciva i pite

PICA POGAČICE: Mekane, punjene i neodoljive

Milena Tomasevic

10. 10. 2026. u 11:00

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Ako tražite ideju za ukusan doručak, večeru ili posluženje koje će svi obožavati, pica pogačice su pravi izbor! Mekano testo sa krem-sirom i jogurtom, u kombinaciji sa šunkom, kačkavaljem, kečapom i kiselom pavlakom, donosi savršen spoj ukusa kojem je teško odoleti.

ПИЦА ПОГАЧИЦЕ: Мекане, пуњене и неодољиве

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • oko 500 gr brašna
  • 200 gr krem-sira
  • 200 ml jogurta
  • 50 ml ulja
  • 1 jaje
  • 1 kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo

Za punjenje:

  • kisela pavlaka
  • kečap
  • šunka
  • kačkavalj

Za premazivanje:

  • 1 žumance
  • čia semenke ili susam

Priprema:

U činiju stavite brašno, dodajte jogurt, krem-sir, jaje, so i prašak za pecivo, pa umesite testo. Po potrebi dodajte još malo brašna, dok testo ne prestane da se lepi za ruke.

Testo odmah prebacite na radnu površinu i razvucite oklagijom. Čašom vadite krugove, pa na svaki stavite malo kečapa, kisele pavlake, šunke i kačkavalja. Zatim zatvorite testo i oblikujte kuglice, odnosno pogačice.

Pogačice poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim žumancetom i pospite čia semenkama ili susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!

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