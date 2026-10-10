PICA POGAČICE: Mekane, punjene i neodoljive
Ako tražite ideju za ukusan doručak, večeru ili posluženje koje će svi obožavati, pica pogačice su pravi izbor! Mekano testo sa krem-sirom i jogurtom, u kombinaciji sa šunkom, kačkavaljem, kečapom i kiselom pavlakom, donosi savršen spoj ukusa kojem je teško odoleti.
Sastojci:
- oko 500 gr brašna
- 200 gr krem-sira
- 200 ml jogurta
- 50 ml ulja
- 1 jaje
- 1 kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
Za punjenje:
- kisela pavlaka
- kečap
- šunka
- kačkavalj
Za premazivanje:
- 1 žumance
- čia semenke ili susam
Priprema:
U činiju stavite brašno, dodajte jogurt, krem-sir, jaje, so i prašak za pecivo, pa umesite testo. Po potrebi dodajte još malo brašna, dok testo ne prestane da se lepi za ruke.
Testo odmah prebacite na radnu površinu i razvucite oklagijom. Čašom vadite krugove, pa na svaki stavite malo kečapa, kisele pavlake, šunke i kačkavalja. Zatim zatvorite testo i oblikujte kuglice, odnosno pogačice.
Pogačice poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim žumancetom i pospite čia semenkama ili susamom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
FERERO KUGLICE: Sa napolitankama i eurokremom
09. 10. 2026. u 11:00
JAFA ŠTANGLICE: Sa pomorandžom i čokoladom
09. 10. 2026. u 07:00
ROLAT SA DžEMOM: Poslastica koja vraća u detinjstvo
08. 10. 2026. u 14:00
MINI PICA MAFINI: Sa sirom i povrćem
08. 10. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)