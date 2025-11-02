POSNE ORAH KOCKE: Jednostavan za pripremu, a izgledom i ukusom ne zaostaje ni za jednim „mrsnim“ kolačem!
Kada poželite nešto slatko tokom posta, ove posne orah kocke biće pravi izbor. Lagana kora, osvežavajući limunski fil i bogati čokoladno-orahov sloj čine savršenu kombinaciju ukusa.
Sastojci
- 200 gr šećera
- 100 ml ulja
- 200 ml kisele vode
- 100 gr mlevenih oraha
- 300 gr brašna
- 10 gr praška za pecivo
Fil I:
- 250 gr margarina
- 150 gr šećera u prahu
- 100 gr mlevenog keksa
- sok i korica pola limuna
Fil II:
- 100 ml vode
- 200 gr šećera
- 200 gr mlevenih oraha
- 100 gr čokolade ili kakao krem table
Glazura:
- 100 gr čokolade
- 3 kašike ulja
Priprema
Kora:
Sve sastojke za koru izmešati u jednoj posudi dok se ne dobije ujednačena masa. Izliti u pleh dimenzija 25×25 cm, obložen papirom za pečenje. Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta. Ostaviti da se potpuno ohladi.
Prvi fil:
Penasto umutiti omekšali margarin i šećer u prahu.Dodati sok i koricu limuna, zatim mleveni keks. Dobro izjednačiti i naneti ceo fil na ohlađenu koru.
Drugi fil:
U šerpi pomešati šećer i vodu, pa kuvati 2 minuta da se napravi sirup. Skinuti sa vatre, dodati mlevene orahe i mešati. Odmah dodati čokoladu i mešati dok se ne otopi. Ako je fil previše gust, dodajte malo vode; ako je previše redak, dodajte malo oraha ili keksa. Naneti preko prvog fila i poravnati.
Glazura:
Istopiti čokoladu sa uljem i ostaviti da se prohladi. Zatim preliti preko kolača i ravnomerno rasporediti.
Serviranje:
Kada se glazura stegne, isecite na kocke. Kolač je spreman za posluživanje — mekan, mirisan i bogat!
Uživajte!
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)