POSNE ORAH KOCKE: Jednostavan za pripremu, a izgledom i ukusom ne zaostaje ni za jednim „mrsnim“ kolačem!

Milena Tomasevic

02. 11. 2025. u 21:35

Kada poželite nešto slatko tokom posta, ove posne orah kocke biće pravi izbor. Lagana kora, osvežavajući limunski fil i bogati čokoladno-orahov sloj čine savršenu kombinaciju ukusa.

ПОСНЕ ОРАХ КОЦКЕ: Једноставан за припрему, а изгледом и укусом не заостаје ни за једним „мрсним“ колачем!

FOTO: Novosti

Sastojci

Kora:
  • 200 gr šećera
  • 100 ml ulja
  • 200 ml kisele vode
  • 100 gr mlevenih oraha  
  • 300 gr brašna 
  • 10 gr praška za pecivo 

Fil I:

  • 250 gr margarina
  • 150 gr šećera u prahu 
  • 100 gr mlevenog keksa 
  • sok i korica pola limuna 

Fil II:

  • 100 ml vode
  • 200 gr šećera  
  • 200 gr mlevenih oraha 
  • 100 gr čokolade ili kakao krem table

Glazura:

  • 100 gr čokolade
  • 3 kašike ulja

Priprema

Kora:
Sve sastojke za koru izmešati u jednoj posudi dok se ne dobije ujednačena masa. Izliti u pleh dimenzija 25×25 cm, obložen papirom za pečenje. Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta.  Ostaviti da se potpuno ohladi.

Prvi fil:
Penasto umutiti omekšali margarin i šećer u prahu.Dodati sok i koricu limuna, zatim mleveni keks. Dobro izjednačiti i naneti ceo fil na ohlađenu koru.

Drugi fil:
U šerpi pomešati šećer i vodu, pa kuvati 2 minuta da se napravi sirup. Skinuti sa vatre, dodati mlevene orahe i mešati. Odmah dodati čokoladu i mešati dok se ne otopi. Ako je fil previše gust, dodajte malo vode; ako je previše redak, dodajte malo oraha ili keksa. Naneti preko prvog fila i poravnati.

Glazura:
Istopiti čokoladu sa uljem i ostaviti da se prohladi. Zatim preliti preko kolača i ravnomerno rasporediti.

Serviranje:
Kada se glazura stegne, isecite na kocke. Kolač je spreman za posluživanje — mekan, mirisan i bogat!

Uživajte!

