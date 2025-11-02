POSNE ORAH KOCKE: Jednostavan za pripremu, a izgledom i ukusom ne zaostaje ni za jednim „mrsnim“ kolačem!

Kada poželite nešto slatko tokom posta, ove posne orah kocke biće pravi izbor. Lagana kora, osvežavajući limunski fil i bogati čokoladno-orahov sloj čine savršenu kombinaciju ukusa.

Sastojci



200 gr šećera

100 ml ulja

200 ml kisele vode

100 gr mlevenih oraha

300 gr brašna

10 gr praška za pecivo

Fil I:

250 gr margarina

150 gr šećera u prahu

100 gr mlevenog keksa

sok i korica pola limuna

Fil II:

100 ml vode

200 gr šećera

200 gr mlevenih oraha

100 gr čokolade ili kakao krem table

Glazura:

100 gr čokolade

3 kašike ulja

Priprema

Kora:

Sve sastojke za koru izmešati u jednoj posudi dok se ne dobije ujednačena masa. Izliti u pleh dimenzija 25×25 cm, obložen papirom za pečenje. Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta. Ostaviti da se potpuno ohladi.

Prvi fil:

Penasto umutiti omekšali margarin i šećer u prahu.Dodati sok i koricu limuna, zatim mleveni keks. Dobro izjednačiti i naneti ceo fil na ohlađenu koru.

Drugi fil:

U šerpi pomešati šećer i vodu, pa kuvati 2 minuta da se napravi sirup. Skinuti sa vatre, dodati mlevene orahe i mešati. Odmah dodati čokoladu i mešati dok se ne otopi. Ako je fil previše gust, dodajte malo vode; ako je previše redak, dodajte malo oraha ili keksa. Naneti preko prvog fila i poravnati.

Glazura:

Istopiti čokoladu sa uljem i ostaviti da se prohladi. Zatim preliti preko kolača i ravnomerno rasporediti.

Serviranje:

Kada se glazura stegne, isecite na kocke. Kolač je spreman za posluživanje — mekan, mirisan i bogat!

Uživajte!