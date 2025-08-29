Torte i kolači

MEKANA TORTA SA JOGURTOM I KAJSIJAMA: Jednostavan i brz recept

Milena Tomasevic

29. 08. 2025. u 08:00

Meka, osvežavajuća i lagana, torta sa jogurtom i kajsijama idealan je letnji desert. Kombinacija voćne svežine i kremaste mekoće osvaja na prvi zalogaj i donosi ukus pravog domaćeg uživanja.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 150 gr kajsija
  • 1 kašičica limunove kore
  • 1 kašičica limunovog soka
  • 125 gr jogurta
  • 3 jaja 
  • 150 gr šećera
  • 80 ml  ulja
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 270-300 g brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 4-5 kajsija za dekoraciju
  • 30 gr seckanih badema 
  • 3 kašike džema od kajsija
  • 2 kašike šećera u prahu 

Priprema

U mikser stavite iseckane kajsije, limunovu koru, limunov sok i jogurt. Mešajte mikserom dok se ne formira kremasta, tečna masa. U posudu stavite cela jaja i šećer i počnite da mešate mikserom dok se zapremina jaja ne poveća. Dodajte ulje malo po malo, mešajući ga, zatim dodajte jogurt i krem od kajsija koji pripremamo i vanilu. Zatim ručno dodajte brašno i prašak za pecivo. Dobro izmešajte sve sastojke dok se ne formira glatko testo. U pleh prečnika 22 cm  stavite i poravnajte testo, na njega pritisnite kajsije isečene na kriške. Površinu kolača ukrasite kriškama kajsije, a površinu bademima, a zatim u prazne prostore stavite malo džema od kajsija. Stavite kolač u rernu zagrejanu na 180 stepeni na 35-40 minuta. Zatim proverite čačkalicom, ostavite kolač da se ohladi i na kraju, pre nego što ga isečete za serviranje, pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

