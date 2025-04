POSNA KINDER TORTA: Neodoljiv ukus kome nećete moći da odolite

Jedna od popularnih poslastica je posna kinder torta, kremasta, jakog ukusa i vrlo atraktivnog izgleda, a priprema vrlo jednostavna.

Foto: Shutterstock

Sastojci:



Za koru:

100 g brašna

1 kesica praška za pecivo

200 ml mineralne vode

100 g lešnika

100 g šećera

50 ml ulja

1 manja kutija čokoladnog krema (oko 400 g)

Za međukoru:

1/2 kg posnog keksa

150 ml gaziranog soka po izboru

Za braon fil:

1 stoni posni margarin (250 g)

1 kašika brašna

10 kašika šećera

1/2 l vode

100 g praška za puding s ukusom čokolade

Za beli fil:

1 stoni posni margarin (250 g)

1 kašika brašna

10 kašika šećera

1/2 l vode

100 g praška za puding s ukusom vanile

Za glazuru:

3 kašike ulja

150 g posne čokolade

Za dekoraciju:

posni šlag, mleveni ili lomljeni lešnik, čokoladne mrvice itd.

Priprema:

Po tepsiji, obloženoj pek-papirom, pospite 100 g sirovih lešnika, pa ih pecite oko 10 minuta rerni prethodno zagrejanoj na 180 stepeni. Od toga jednu polovinu sameljite sitno, a drugu sklonite sa strane.

Pojačajte rernu da se greje na 200 stepeni.

U dubokoj činiji umutite brašno, šećer, ulje, kiselu vodu i prašak za pecivo, pa u to umešajte mleveni lešnik i dobro promešajte.

Obložite dno tepsije pek-papirom, pa po dnu rasporedite pečeni lešnik i preko pospite smesu za koru. Pecitite u rerni oko 20 minuta, pa izvadite da se hladi.

Potom okrenite koru (tako da lešnici budu gore) i namažite posnim čokoladnim kremom obilato.

Za čokoladni fil. U jednu šerpu sipajte veći deo pripremljene vode (oko 400 ml), pa u to dodajte šećer i ostavite da proključa. Za to vreme u ostatku vode (oko 100 ml) umutite prašak za puding sa ukusom čokolade i jednu kašiku brašna, pa kad voda sa šećerom proključa, sklonite sa strane, sipajte razmućen puding, pa vratite na ringlu i mešajte dok se ne zgusne. Ostavite da se prohladi, pa ubacite posni margarin i mutite dok ne bude fino kremasto.

Za beli fil. U jednu šerpu sipajte veći deo pripremljene vode (oko 400 ml), pa u to dodajte šećer i ostavite da proključa. Za to vreme u ostatku vode (oko 100 ml) umutite prašak za puding sa ukusom vanile i jednu kašiku brašna, pa kad voda sa šećerom proključa, sklonite sa strane, sipajte razmućen puding, pa vratite na ringlu i mešajte dok se ne zgusne. Ostavite da se prohladi, pa ubacite margarin i mutite dok ne bude fino kremasto.

Najpre na koru koju ste premazali čokoladnim kremom nanesite beli fil, pa ređajte posni keks koji ste umočili u gazirani napitak po ukusu.

Preko keksa stavite čokoladni fil.

Potom s malo ulja otopite posnu čokoladu, pa dok je još vruće sipajte preko braon fila. Po želji, ukrasite šlagom, čokoladnim mrvicama ili mlevenim lešnicima.

Odmah stavite u frižider, gde treba da odstoji bar dva sata pre služenja, a idealno preko noći.

(glossy)

BONUS SADRŽAJ

Predstavljamo vam riznicu podataka koji ne govore samo o sastavu jela, već i o jednom načinu života kada se imalo vremena za dugu pripremu jela i kada je cela porodica sedela za stolom. Učinite korak ka očuvanju domaće kulinarske tradicije od zaborava i poručite ovu zaista vrednu knjigu na linku: Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje.

Turska kuhinja je ostavila neizbrisiv trag na kuhinju balkanskih naroda. U ovoj knjizi ćete pronaći vekovima stare recepte koji su pažljivo odabrani kako biste vašu kuhinju podigli na zavidan nivo. Poručite na ovom linku i krenite putem večnih ukusa koje svi obožavaju: TURSKA KUHINjA sa vekovnim receptima.

Ova knjiga nije samo običan kuvar, već i neverovatna priča o Italiji, njenoj istoriji, običajima i kulturi. Otkrijte najveća dostignuća italijanske kulinarske umetnosti na jedinstvenom putovanju Apeninskim poluostrvom u društvu kuvara Akademije Barila. Poručite na linku: Italijanska kuhinja: recepti s potpisom starih majstora.

JEREMY PANG, osnovao je 2009. školu woka, jedinu azijsku školu u središtu Londona. Jedinstven dar da svoje znanje prenese polaznicima na pristupačan i zanimljiv način ubrzo mu je doneo priznanje autoriteta u svijetu kineske kuhinje. Za ovu knjigu kažu da je remek-delo, poručite je još danas: Kineska kuhinja - izvorni kineski recepti.