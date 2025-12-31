TIP ostali sportovi

"MAGIČNI" SU PORAŽENI U TORONTU: Indijana nema čime da se pohvali

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 08:15

VEČERAS ćemo gledati okršaj Orlanda i Indijane.

МАГИЧНИ СУ ПОРАЖЕНИ У ТОРОНТУ: Индијана нема чиме да се похвали

Foto: Profimedia

"Magični" nisu imali snage nakon velike pobede nad Denverom, dva dana kasnije su poraženi od Toronta rezultatom 107:106.

Trenutno zauzimaju sedmu poziciju na tabeli, a u dosadašnjem delu sezone ostvarili su 18 pobeda i 15 poraza.

Sa druge strane, Pejsersi nemaju čime da se pohvale, poraz od Hjusona bio im je deveti u nizu.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +225,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč