"MAGIČNI" SU PORAŽENI U TORONTU: Indijana nema čime da se pohvali
VEČERAS ćemo gledati okršaj Orlanda i Indijane.
"Magični" nisu imali snage nakon velike pobede nad Denverom, dva dana kasnije su poraženi od Toronta rezultatom 107:106.
Trenutno zauzimaju sedmu poziciju na tabeli, a u dosadašnjem delu sezone ostvarili su 18 pobeda i 15 poraza.
Sa druge strane, Pejsersi nemaju čime da se pohvale, poraz od Hjusona bio im je deveti u nizu.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +225,5 (kvota 1,90)
