GLAVOBOLJE ZA LEBRONA DŽEJMSA I LEJKERSE: "Kralj" i njegov tim doživeli debakl na njegov 41. rođendan!

Filip Milošević

31. 12. 2025. u 08:26

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poraženi su kod kuće od Detroit Pistonsa sa 128:106 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32).

FOTO: Tanjug/AP

Džej Džej Redik, trener Lejkersa, već je kritikovao tim, a posle četvrtog poraza u pet mečeva, tek će biti burno u Los Anđelesu.

Posebno jer se desilo na 41. rođendan Lebrona Džejmsa.

Detroit je do pobede predvodio Kejd Kaningem sa 27 poena (12/19 iz igre, 1/4 za tri i 2/2 sl. bacanja) uz osam skokova i 11 asistencija.

Na drugoj strani Dončić je "spakovao" 30 poena, dok je "kralj" dodao 17.

