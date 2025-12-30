ČUVAĆU MIR I STABILNOST Vučić: Ja se ne spremam za rat, spremam se za sačuvam mir odvraćajući one koji bi da nas napadnu
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u svom godišnjem obraćanju govorio je i o miru i stabilnosti naše zemlje.
Što se rata tiče, završiću svoja dva mandata u miru i stabilnosti i u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova u prvom krugu, živi bili pa videli.
Čuvaću mir i stabilnost, a ja se ne spremam za rat, spremam se za sačuvam mir odvraćajući one koji bi da nas napadnu. A iskoristili bi tu priliku oni koji bi pomislili da su jači od Srbije.
Smejali ste mi se kad sam rekao za taj savez Priština-Tirana-Zagreb, evo sad zajednički prave "šotu" 4h4 vozilo, koji će zajedno oni da prave, ali, kažem, čestitam im, obradujem se kada vidim koliko ulažu, ali mi ulažemo mnogo više.
Ne doživljavamo to kao dovoljnu opasnost u ovom trenutku, a znate koliko sam oprezan i težak čovek po tom pitanju.
