DOGOVARAJTE SE PRE PODNE Astro savet za sredu, 31. decembar: Evo koji su znaci pod dobrim planetarnim uticajima, a koji nisu

MARS, planete akcije ali i sukoba, u poslovičnom, disciplinovanom Jarcu, danas obrazuje sekstil, harmoničan aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama.

Foto: Deposit

U prirodnom horoskopu, koji započinje sa znakom Ovna (prva astrološka kuća), Mars se nalazi u kući karijere, a severni čvor u kući podsvesti, intuicije, medicine, farmacije, psihologije, psihoterapije...

Ovaj aspekt donosi napredovanje u karijeri, poslovni i uspeh preko društvenog angažovanja, dobitke i uvećanje zarade preko javnih delatnosti, prekookeanskih putovanja, visokog obrazovanja, pravnih poslova, medicine, farmacije, psihoterapije...

Sekstil Mars-severni Mesečev čvor, najviše će uticati na Jarčeve i Ribe.

U popodnevnim satima, Mesec ulazi u Blizance, što će promenljivim znacima (Devica, Strelac, Ribe) doneti probleme u poslovnim, partnerskim i porodičnim odnosima.