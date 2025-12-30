PILETINA U MAJONEZ SOSU SA SIROM: Svi će tražiti još jednu porciju!
Jednostavno, zasitno i kremasto jelo koje je odličnog ukusa čak i kada se podgreje.
Sastojci
- 4–6 pilećih prsa
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica slatke paprike
- ½ kašičice granuliranog belog luka
- ½ kašičice dimljene paprike (po želji)
- 200 gr majoneza
- 100 ml pavlake (18% ili 30% masti)
- 150–200 gr žutog sira (rendan: gauda, mocarela ili čedar)
- 2 čena belog luka (presečena)
- šaka čeri paradajza (po želji)
- peršun ili vlašac za posipanje
- 1 kašika ulja ili putera za prženje
Priprema
Lagano istucite pileća prsa i začinite solju, biberom, slatkom i dimljenom paprikom i granuliranim belim lukom. Zagrejte ulje u tiganju i kratko propržite piletinu sa obe strane – samo dok blago ne porumeni. U činiji izmešajte majonez, pavlaku, beli luk i polovinu rendanog sira. Piletinu prebacite u posudu za pečenje. Prelijte sosom, dodajte čeri paradajz i pospite preostalim sirom. Pecite na 180°C oko 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i blago ne porumeni. Pospite peršunom ili vlašcem pre serviranja.
Serviranje
Sa krompirom, pire krompirom ili pomfritom.
Prijatno!
Preporučujemo
ŠTAPIĆI SA SLANINOM I SIROM: Ideja za brzu užinu
30. 12. 2025. u 23:10
ROL BAKLAVA SA VIŠNjAMA I ČOKOLADOM : Svršen spoj kiselkastog i slatkog
30. 12. 2025. u 22:45
PEČENI BAGETI U VIŠE UKUSA: Hit za svaku zabavu
30. 12. 2025. u 21:51
PILEĆE PLjESKAVICE SA SIROM: Lako se pripremaju i nestaju sa tanjira za tren!
30. 12. 2025. u 18:10
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)