Ručak dana

PILETINA U MAJONEZ SOSU SA SIROM: Svi će tražiti još jednu porciju!

Milena Tomasevic

30. 12. 2025. u 17:10

Jednostavno, zasitno i kremasto jelo koje je odličnog ukusa čak i kada se podgreje.

ПИЛЕТИНА У МАЈОНЕЗ СОСУ СА СИРОМ: Сви ће тражити још једну порцију!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4–6 pilećih prsa
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica slatke paprike
  • ½ kašičice granuliranog belog luka
  • ½ kašičice dimljene paprike (po želji)
  • 200 gr majoneza
  • 100 ml pavlake (18% ili 30% masti)
  • 150–200 gr žutog sira (rendan: gauda, mocarela ili čedar)
  • 2 čena belog luka (presečena)
  • šaka čeri paradajza (po želji)
  • peršun ili vlašac za posipanje
  • 1 kašika ulja ili putera za prženje

Priprema
Lagano istucite pileća prsa i začinite solju, biberom, slatkom i dimljenom paprikom i granuliranim belim lukom. Zagrejte ulje u tiganju i kratko propržite piletinu sa obe strane – samo dok blago ne porumeni. U činiji izmešajte majonez, pavlaku, beli luk i polovinu rendanog sira. Piletinu prebacite u posudu za pečenje. Prelijte sosom, dodajte čeri paradajz i pospite preostalim sirom. Pecite na 180°C oko 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i blago ne porumeni. Pospite peršunom ili vlašcem pre serviranja.

Serviranje

Sa krompirom, pire krompirom ili pomfritom. 

Prijatno!

