GROBARI U NEVERICI! Bivši igrač Crvene zvezde postaje trener u fudbalskom klubu Partizan

JUČE je kao bomba odjeknula vest da dugogodišnji trener golmana u Partizanu Nemanja Jovšić više neće biti član stručnog štaba jesenjeg šampiona Srbije.

Foto: FK Partizan

Ubrzo je krenulo sa licitacijom ko će na njegovo mesto. Prvo se pojavila informacija da će Jovšića u stručnom štabu Nenada Stojakovića zameniti Srđan Ostojić, a sada "MaxBetSport" prenosi da će to biti Aleksandar Kirovski.

U pitanju je nekada veliki talenat srpskog fudbala koji se proslavio kao tinejdžer na golu Zemuna, a onda je 2011. godine stigao u Crvenu zvezdu u kojoj nije uspeo da se nametne.

Bio je potom opet u Zemunu, Čukaričkom, Vardaru, Budućnosti iz Dobanovaca i Žarkovu, pre nego što je 2020. godine završio karijeru.