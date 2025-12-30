Peciva i pite

PEČENI BAGETI U VIŠE UKUSA: Hit za svaku zabavu

Milena Tomasevic

30. 12. 2025. u 21:51

Brza priprema, pristupačni sastojci i mogućnost da svako odabere svoj omiljeni ukus čine pečene bagete savršenim izborom za druženja, proslave, praznične trpeze ili jednostavnu porodičnu večeru. Nestaju sa stola brže nego što ih izvadite iz rerne.

ПЕЧЕНИ БАГЕТИ У ВИШЕ УКУСА: Хит за сваку забаву

FOTO: Novosti


Sastojci 
  • 1–2 bageta
  • 200–300 gr mocarele ili gauda sira
  • maslinovo ulje
  • so i biber
  • začinsko bilje (origano, bosiljak)

Predloženi dodaci:

  • pikantna kobasica
  • šunka
  • pečurke
  • čeri paradajz
  • kukuruz
  • vlašac ili peršun

Za sos (opciono):

  • beli luk
  • paradajz
  • jogurt

Priprema

Baget isecite na kriške i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Lagano poprskajte maslinovim uljem i posolite. Na svaku krišku stavite sir, a zatim dodajte izabrane dodatke. Pospite začinskim biljem i biberom. Pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 10–12 minuta, dok se sir ne otopi i blago ne porumeni. Po vađenju iz rerne posipajte svežim vlašcem ili peršunom.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!

NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!