PEČENI BAGETI U VIŠE UKUSA: Hit za svaku zabavu
Brza priprema, pristupačni sastojci i mogućnost da svako odabere svoj omiljeni ukus čine pečene bagete savršenim izborom za druženja, proslave, praznične trpeze ili jednostavnu porodičnu večeru. Nestaju sa stola brže nego što ih izvadite iz rerne.
- 1–2 bageta
- 200–300 gr mocarele ili gauda sira
- maslinovo ulje
- so i biber
- začinsko bilje (origano, bosiljak)
Predloženi dodaci:
- pikantna kobasica
- šunka
- pečurke
- čeri paradajz
- kukuruz
- vlašac ili peršun
Za sos (opciono):
- beli luk
- paradajz
- jogurt
Priprema
Baget isecite na kriške i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Lagano poprskajte maslinovim uljem i posolite. Na svaku krišku stavite sir, a zatim dodajte izabrane dodatke. Pospite začinskim biljem i biberom. Pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 10–12 minuta, dok se sir ne otopi i blago ne porumeni. Po vađenju iz rerne posipajte svežim vlašcem ili peršunom.
Uživajte!
