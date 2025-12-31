OBLAČNO, PONEGDE UZ PROVEJAVANJE SLABOG SNEGA: Vremenska prognoza za sredu, 31. decembar

Oblačno i osetno hladnije, na severu samo pre podne pretežno sunčano, dok se provejavanje slabog snega očekuje povremeno na planinama istočne Srbije, a temperature će se kretati od minus 10 do dva stepena.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

U novogodišnjoj noći biće oblačno uz slab i umeren mraz, ponegde u Vojvodini i uz provejavanje slabog snega, sa temperaturama od -4 do -1, na jugu zemlje hladnije, oko -7 stepeni.

Vreme u Beogradu

Osetno hladnije, pre podne sunčano, posle podne uz povećanje oblačnosti i jutarnje temperature od -7 do -4, a dnevnu oko jedan stepen.

Novogodišnja noć biće oblačna uz slab mraz, sa temperaturama od minus tri do minus jedan stepen.

Vreme narednih dana

U petak i subotu očekuje se osetno toplije vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 9 do 14 stepeni, dok se novi pad temperature očekuje od nedelje.

