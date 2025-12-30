ROL BAKLAVA SA VIŠNJAMA I ČOKOLADOM : Svršen spoj kiselkastog i slatkog
Hrskave kore, sočan fil od višanja i bogata nota čokolade čine ovu rol baklavu posebnom poslasticom koja osvaja već na prvi zalogaj.
Sastojci
- 500 gr kora za baklavu
- ulje za premazivanje
Fil:
150 gr mlevenih oraha
150 gr mlevene Plazme
200 gr griza
100 gr šećera
100 gr rendane čokolade
500 gr višanja (oceđenih)
Sjediniti sve suve sastojke, pa po potrebi dodati malo vode da fil bude kompaktan.
Sirup:
- 600 gr šećera
- 500 ml vode
- 1 kesica vanilin šećera
- 3 kriške limuna
Priprema sirupa:
Šećer, vodu i vanilin šećer kuvati dok ne provri, zatim još 5 minuta. Pred kraj dodati limun. Potpuno ohladiti.
Priprema rola:
Jednu koru premazati uljem. Preko nje staviti drugu koru i takođe je premazati uljem. Rasporediti fil po celoj dužini. Dodati oceđene višnje duž fila. Čvrsto uviti u rolnu. Rolat premazati uljem i seći na komade od oko 5 cm. Peći na 180°C dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Vruće rolate preliti hladnim sirupom i ostaviti da dobro upiju.
Uživajte!
