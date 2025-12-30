VUČIĆ O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Nemojte da vas podsećam da su Miloševića gađali 1999. godine, nije to od danas ili juče
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u svom godišnjem obraćanju na napad na Putinovu rezidenciju.
- Ne mislim da je rešenje u tome da ćete da gađate, ukoliko je to tačno jer nemam dovoljno obaveštajnih podataka, time što ćete da gađate lidere zemalja. Nemojte da vas podsećam da su Miloševića gađali 99 godine. Neki drugi koji su mislili da imaju pravo da gađaju koga hoće, nije to od danas ili juče, sve slična kuhinja. - rekao je Vučić.
Preporučujemo
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)