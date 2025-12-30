VUČIĆ O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Nemojte da vas podsećam da su Miloševića gađali 1999. godine, nije to od danas ili juče

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u svom godišnjem obraćanju na napad na Putinovu rezidenciju.

- Ne mislim da je rešenje u tome da ćete da gađate, ukoliko je to tačno jer nemam dovoljno obaveštajnih podataka, time što ćete da gađate lidere zemalja. Nemojte da vas podsećam da su Miloševića gađali 99 godine. Neki drugi koji su mislili da imaju pravo da gađaju koga hoće, nije to od danas ili juče, sve slična kuhinja. - rekao je Vučić.